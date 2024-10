Rollon sale sui missili del futuro: i binari a bordo dei razzi Skyward

Vimercate (Monza e Brianza) – Anche quest’anno i binari Rollon saranno a bordo del nuovo razzo di Skyward Experimental Rocketry. La multinazionale di Vimercate e Arcore, tassello del gruppo americano Timken, è di nuovo a fianco degli ingegneri del Politecnico di Milano all’European Rocketry Challenge, gara all’interno dell’Unione che coinvolge le università del continente, la prima a vedere la luce fra atenei che progettano e lanciano missili. Così le guide brianzole famose perché permettono di aprire e chiudere i vagoni delle metropolitane e dei treni in giro per il mondo conquistano l’aerospazio, i razzi messi a punto dai futuri scienziati devono arrivare a 3mila metri di altezza e tornare a terra dolcemente.

Un’operazione difficile. Per i ricercatori è il passaggio dalla teoria alla pratica, per l’azienda che presidia logistica, medicale, railway la conferma di un altro settore-chiave. Tutto montato su Lyra, nato nei laboratori accademici. I sistemi Rollon permettono l’apertura degli aerofreni. “Siamo sempre stati all’avanguardia nelle soluzioni per il movimento lineare, ma poter collaborare con una realtà come Skyward è l’occasione unica di vedere i nostri prodotti impiegati in un ambito così stimolante – dice Alberto De Giorgi, responsabile Aerospace della società –. Siamo orgogliosi di sostenere giovani talenti che contribuiscono all’innovazione tecnologica e alla crescita della cultura ingegneristica in Italia”.

Un altro “abito su misura” nei quali il marchio brianzolo è specializzato. Non è la prima volta che Rollon e Politecnico lavorano gomito a gomito: il futuro nasce anche dall’incontro fra industria e Stem. La partnership è cominciata due anni fa quando il team Skyward trionfò all’edizione 2022 di EuRoC con il razzo Pyxis, ed è proseguita nel 2023 con Gemini che ha portato in dote ai suoi ideatori il Technical Award. Adesso, il terzo progetto. Si gioca tutto nel moto ideato dai vimercatesi che grazie a robustezza e capacità di carico garantisce che il meccanismo tenga “a una velocità di mille chilometri l’ora e a una pressione subita di circa 20 chili per ogni guida”. Nel 2024 c’è qualcosa in più: a Skyward il Gruppo ha fornito un’altra guida lineare, “Compact Rail Plus, un nuovo banco di test per la misurazione della massa del serbatoio del razzo”. Occhi puntati al cielo: la gara si terrà dal 9 al 15 ottobre a Constância, in Portogallo. Il lancio ufficiale dal campo militare Santa Margarida potrà essere seguito in diretta.