Prezzi degli affitti 2023: dove aumentano e dove calano in Lombardia. E di quanto

Non si ferma il trend in aumento dei canoni di locazione in Italia. A maggio, secondo l'ultimo report pubblicato dal portale immobiliare Idealista, i prezzi sono aumentati del 3,8%. Nel nostro Paese si attestano sui 13 euro al metro quadro. Nell’ultimo anno si è registrato un incremento medio dell’11,8%.

Una ragazza consulta i cartelli delle offerte di affitto

Le regioni

In Lombardia l’aumento è più contenuto rispetto alla media nazionale. In aprile, infatti, i prezzi sono saliti del 2,4%. I maggiori aumenti si sono verificati nelle Marche (8,9%), in Emilia-Romagna (7,5%) e Calabria (6,8%). Rialzi superiori alla media nazionale del 3,8% anche per Toscana (5,4%), Liguria (5,1%) Piemonte (4,1%).

Analizzando il trend in Lombardia rispetto al febbraio 2023 è + 6,7%, mentre rispetto al maggio 2022 l’aumento è del 10,5%.

La Lombardia sale comunque sul podio delle regioni più care. Con i suoi 17 euro al metro quadrato, infatti, è dietro solo Valle d’Aosta (18,3 euro/m2) e Toscana (17,7 euro/m2).

Le province lombarde

In otto province italiane si registrano aumenti a due cifre, con il record di Rimini, in cui si è assistito a un incremento del 30,7%.

In Lombardia l’aumento più marcato si registra a Lecco, dove a fronte di una richiesta media di 10,6 euro al metro quadrato si è assistito a un rialzo delle quotazioni del 9,5%. Questi gli altri aumenti, in ordine di grandezza: Brescia +7,3% (14,5 euro al metro quadro), Como + 4,6% (12,4 euro), Varese +2% (9,6 euro), Mantova +1,6% (7,9 euro), Pavia +1,4% (7,9 euro), Lodi + 1,2% (8,6 euro), Monza +1% (11,6 euro), Milano + 0,8% (20,7 euro).

Sono in calo, invece, gli affitti a Cremona, dove è stata registrata una discesa del 4,3% a fronte di una richiesta media di 7,9 euro al metro quadro. Segno meno anche a Sondrio -2,9% (9,6 euro) e Bergamo -0,8% (10 euro).

Il trend a Milano

A Milano questo il trend trimestrale e annuo dell’andamento dei prezzi, così come misurato a maggio 2023: rispetto al febbraio 2023 si è assistito a un aumento del 3,3%, mentre sull’anno, rispetto al maggio 2022, l’aumento è a due cifre, dell’11,1%.