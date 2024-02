Cercate un posto di lavoro? Quasi un terzo delle offerte sono in Lombardia. E per i magazzinieri c’è l’imbarazzo della scelta

Milano – Se cercate un lavoro è più probabile che lo troviate in Lombardia, che si conferma la regione più dinamica, con il maggior numero di offerte per chi è a caccia di una nuova occupazione. Un dato che spiega come mai la Lombardia e Milano, al netto dell’aumento di prezzi e affitti, sia ancora il polo di attrazione per chi vuole intraprendere nuove esperienze professionali.

In Lombardia il 31% delle opportunità

Come messo in luce dall'Osservatorio Mercato del Lavoro 2023 di InfoJobs (nota piattaforma per la ricerca di lavoro online) la Lombardia raccoglie il 31,3% delle offerte lavorative del mercato italiano quasi doppiando la seconda e terza classificata. Sul secondo e terzo gradino del podio si confermano l’Emilia-Romagna (17,1%) e il Veneto (13,1%). Fuori per poco dalla top 5 la Toscana (6%) che stacca di quasi 4 punti percentuali Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Campania. Ed è il capoluogo di regione, Milano, a restare in testa andando a guardare il dato provinciale, raccogliendo il 11,5% delle offerte a livello nazionale mentre Roma torna al secondo posto (5,4%) superando Torino (al terzo posto con il 5% del totale nazionale).

Come cambia la ricerca di nuove risorse

Un mercato che rispecchia il trend che si era già delineato nel primo semestre dell'anno, con una crescita e un'evoluzione delle modalità in cui le aziende cercano nuove risorse: un maggior numero di ricerche proattive delle aziende e di consultazione dei cv che i candidati caricano in piattaforma.

I profili più cercati

Ma quali sono le figure e i profili più ricercati? L'Osservatorio, analizzando le quasi 340.000 offerte di lavoro pubblicate in piattaforma (numero sostanzialmente stabile rispetto al 2022), ha anche illustrato la geografia degli annunci e le categorie professionali più richieste.

A confermarsi categoria professionale più cercata sono Operai, Produzione, Qualità (con il 29,5% del totale nazionale offerte di lavoro), seguita ancora una volta da Acquisti, Logistica, Magazzino (9,7%). Commercio al dettaglio, Gdo, Retail (9,2%) sale al terzo posto superando Amministrazione Contabilità Segreteria (8,3%) che scende al quarto posto. Chiude la top 5, in linea con lo scorso anno, la categoria Vendite (6%). Fuori dalla top 5, tre categorie che hanno fatto registrare il maggior incremento di annunci rispetto al 2022: Turismo e Ristorazione (+1,3%), Edilizia e Immobiliare (+1,3%) e Settore Farmaceutico (+12,3%).

Categorie professionali che si rispecchiano anche nel dettaglio delle professioni più cercate su InfoJobs nel corso del 2023:

1. Magazziniere;

2. Addetto Vendita;

3. Agente di Commercio;

4. Operaio di produzione;

5. Specialista di back office;

6. Addetto alla pulizia camere;

7. Addetto all'imballaggio;

8. Operatore di macchine cnc;

9. Addetto alla fatturazione;

10. Manutentore elettromeccanico.

L'Addetto all'imballaggio, con oltre 7.000 offerte, rappresenta l'unica new entry in top 10 rispetto al 2022 a discapito dell'Assistente Amministrativo che scivola al 12esimo posto. Da segnalare anche la professione del Manutentore elettromeccanico che passa dal quarto al decimo posto