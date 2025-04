La Bialetti ora parla cinese: la storica azienda dell’Omino con i baffi acquistata da Nou Capital

Milano, 16 aprile 2025 - La Bialetti diventa cinese. La moka per antonomasia, quella dell’Omino con i Baffi, praticamente entrata in tutte le case degli italiani è stata acquistata da Nuo Capita con un investimento di oltre 47 milioni.

La lussemburghese Nuo Capital, che fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, ha sottoscritto due contratti di compravendita per l'acquisto complessivamente del 78,56% del capitale di Bialetti. È quanto si legge in una nota, secondo cui a seguito del closing sarà promossa un'Opa obbligatoria sulle restanti azioni. Dopo la chiusura dell'Oip, l'acquirente intende perseguire il delisting delle azioni Bialetti da Euronext Milan.

Il valore implicito dell'acquisto delle partecipazioni in Bialetti risultato non inferiore a 42.634.000 euro conseguentemente il corrispettivo dell'Opa sarebbe non inferiore a 0,467 euro per azione. Anche dopo il closing, il Gruppo beneficerà dell'apporto manageriale di Egidio Cozzi in qualità di amministratore delegato in continuità con la precedente gestione.

L'Omino con i Baffi, simbolo della Moka Bialetti

"Bialetti rappresenta una sfida significativa e bellissima per noi, ponendoci di fronte a nuovi obiettivi di crescita per un marchio storico della cultura e della tradizione italiana". Così Tommaso Paoli, ceo di Nuo, circa l'accordo per l'acquisto di Bialetti. "Siamo nati a Milano - aggiunge - e dal 2016 abbiamo investito oltre 400 milioni di euro di capitali privati nel made in Italy, in aziende che oggi possono contare su nuovi modelli organizzativi e gestionali, sempre più aperte ai mercati internazionali, mantenendo indipendenza e identità proprie. Siamo entusiasti di mettere al servizio di uno dei brand più significativi del nostro Paese le risorse e le competenze necessarie per una nuova fase di sviluppo di Bialetti e del nostro territorio".

"Ho acquistato questo meraviglioso marchio più di 30 anni fa. Bialetti oggi una realtà internazionale con un grande potenziale". Lo afferma Francesco Ranzoni, presidente del Consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie, commentando l'acquisto del marchio da parte di Nuo Capital. E ha aggiunto: "In questi anni abbiamo attraversato momenti storici complessi, ma con passione, dedizione e spirito di squadra siamo sempre riusciti a guardare avanti e a far crescere l'azienda. L'ingresso di Nuo rappresenta ora una leva strategica per rafforzare ulteriormente il brand e consolidarne il posizionamento sui mercati esteri".

La società asiatica ha ha perfezionato la sottoscrizione di un contratto di compravendita con Bialetti Investimenti eBialetti Holding - entrambe interamente detenute da Francesco Ranzoni - per l'acquisto della totalità delle azioni Bialetti dalle stesse detenute, pari a 91.324.398 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative del 59,002% del relativo capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 47.334.000 euro, del quale una porzione pari complessivamente a 18 milioni sarà finanziata dalle Società FR all'acquirente tramite differimento del relativo pagamento in forza di apposito accordo che sarà sottoscritto tra le medesime parti alla data di esecuzione della relativa compravendita; un contratto di compravendita con Sculptor Ristretto Investment, per l'acquisto della totalità delle azioni Bialetti dalla stessa detenute, pari a 30.283.587 azioni ordinarie di Bialetti, rappresentative di circa il 19,565% del relativo capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 5.731.000 euro.

Nel 2024 il gruppo Bialetti ha registrato ricavi consolidati pari a 149,5 milioni, rispetto ai 141,2 del 2023, con una perdita di 1,1 milioni rispetto ai 2,2 milioni dell'anno precedente. Il margine operativo lordo normalizzato è positivo per 23,1 milioni rispetto ai 19,2 del 2023 e l'indebitamento finanziario netto normalizzato è pari a 81,9 milioni rispetto ai 78,9 milioni del 31 dicembre 2023. "L'andamento di tali indicatori di performance attesta laresilienza del gruppo all'interno di un contesto macroeconomico molto complesso e volatile", afferma in una nota la società.

Ecco la storia di un successo industriale come sintetizza il sito della Bialetti

La tradizionale Moka Bialetti

1919

A Crusinallo, piccola frazione di Omegna (Verbania), Alfonso Bialetti apre un’officina per la produzione di semilavorati in alluminio. In breve l’azienda cresce e si trasforma nella Alfonso Bialetti & C. Fonderia in Conchiglia: un atelier per lo studio, la progettazione e la realizzazione di prodotti finiti, pronti per il mercato.

1933

Il genio di Alfonso Bialetti dà vita alla Moka Express: rivoluzionerà il modo di preparare il caffè a casa, accompagnando il risveglio di generazioni di italiani e facendo dell’azienda, grazie anche all’ambizione del figlio Renato, uno dei principali produttori italiani. Il nome? Deriva dalla città di Mokha nello Yemen, una delle prime e più rinomate aree di produzione del caffè.

1958

La notorietà del marchio Bialetti si consolida. Merito anche degli investimenti pubblicitari nella trasmissione tv Carosello e della comunicazione incentrata sull’immagine dell’Omino con i baffi. Nato dalla matita di Paul Campani, diviene il simbolo dell’Azienda e tutt’oggi è presente sul marchio del Gruppo Bialetti Industrie e applicato sui prodotti del brand Bialetti. Lo slogan «Eh sì sì sì... sembra facile (fare un buon caffè)!» diventa un tormentone.

1993

Vocazione alla qualità e costante spinta innovativa: diverse nella storia, Bialetti e Rondine sono accomunate da questi due elementi. È questo a spingere l’attuale Presidente, Francesco Ranzoni, ad acquistare (da Faema) una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale della Alfonso Bialetti & C. Cinque anni più tardi, Rondine e Alfonso Bialetti & C. si uniscono.

2006

Portare la qualità, lo stile e il design dell’offerta Bialetti direttamente a contatto con i clienti: è questo lo spirito che sta alla base del progetto Bialetti Store, con l’apertura dei primi negozi al dettaglio monomarca in Italia.

2007

Il 27 luglio Bialetti Industrie diventa una società quotata sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana.

2010

Bialetti abbraccia la sfida delle macchine espresso. Con le capsule I Caffè d’Italia parte un viaggio sensoriale attraverso le eccellenze del caffè espresso all’italiana, esaltando le differenze di abitudini e di gusto da Nord a Sud.

2014

La classica Moka anche sulla piastra elettrica, sui piani in vetroceramica e a induzione. Merito dell’incontro tra materiali: l’alluminio del coperchio e del raccoglitore si unisce all’acciaio inossidabile della caldaia e dell’imbuto. Un mix vincente!

2021