Multe, gli automobilisti milanesi i più sanzionati d’Italia. La classifica dei capoluoghi e dei piccoli Comuni

Milano – Sono i milanesi i più multati della Lombardia e d'Italia. O meglio: è il territorio metropolitano di Milano, con 204,5 milioni di euro, ad aver registrato nel 2024 i maggiori proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada.

È quanto emerso dall'analisi di Facile.it su dati del Siope, il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Gli incassi complessivi dichiarati dai Comuni capoluogo di provincia lombardi hanno sfiorato i 255 milioni di euro, in aumento del 31% rispetto al 2023. Milano non solo è il comune lombardo che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali, ma conquista anche il primo posto nella graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova il comune di Brescia, con quasi 13,4 milioni di euro, seguito da quello di Bergamo, con 8,9 milioni di euro. Continuando a scorrere la classifica dei comuni capoluogo lombardi si trovano Pavia (6,4 milioni di euro), Monza (5,2 milioni di euro), Como (5,1 milioni di euro) e Mantova (4,3 milioni). A Cremona i proventi registrati nel 2024 per multe stradali a carico delle famiglie sono stati quasi 2,3 milioni di euro, a Varese 2,2 milioni e a Lecco 1,9 milioni. Chiudono la graduatoria regionale Sondrio e Lodi che hanno incassato 641.000 e 86.000 euro.

Anche nelle multe pro capite primeggia Milano: il valore è di 149,1 euro, che però scende al terzo posto nella classifica nazionale. Segue Pavia, con un valore pro capite di 90,5 euro. Sul gradino più basso del podio si trova il comune di Mantova (86,7 euro).

Limitando l'analisi ai comuni lombardi più piccoli, con meno di 4.000 residenti, al primo posto si posiziona Bellagio, in provincia di Como, che, a fronte di 3.591 abitanti, nel 2024 ha registrato proventi da multe multe stradali a carico di famiglie pari ad oltre 966mila euro. Al secondo posto, in provincia di Varese, si trova il comune di Travedona Monate, con 3.891 abitanti e 744mila euro di incassi da multe stradali. Al terzo posto si posiziona il comune di Buguggiate, sempre in provincia di Varese, 3.118 abitanti e oltre 676mila euro di multe per violazioni del Codice della Strada. Ai piedi del podiotroviamo Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, con 3.434 residenti e quasi 650mila euro di incassi.