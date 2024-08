Milano, McDonald’s assume nello store di Buccinasco

Tante offerte di lavoro per chi cerca impiego. A Buccinasco si cercano ancora operatori per lavorare nel nuovo McDonald’s la cui costruzione è in corso: sarà aperto entro settembre e il colosso del fast food cerca personale proprio per il punto vendita di Buccinasco. Altre offerte di lavoro, sempre aggiornate in base alle richieste, si possono trovare sul sito di Afol Metropolitana che ha un centro per l’impiego in via Leonardo da Vinci a Corsico. Sul territorio, si cercano soprattutto addetti per la ristorazione: commis di cucina, cuochi e camerieri, anche con contratti a tempo indeterminato. Tante richieste anche per le categorie protette (addetti al customer service, operai) e offerte anche per trovare addetti alle pulizie, al confezionamento di prodotti e alla logistica (a Buccinasco e Trezzano sul Naviglio). A Cusago si cercano educatori per il sostegno scolastico e impiegati, mentre a Gaggiano servono elettricisti, disegnatori meccanici, magazzinieri.