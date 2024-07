Offerta di lavoro, Leroy Merlin ricerca 25 figure professionali per i suoi negozi e showroom in Lombardia

Milano, 11 luglio 2024 – Siete alla ricerca di un lavoro o volete cambiare il vostro attuale impiego? Leroy Merlin Italia è alla ricerca di circa 25 diverse figure professionali nelle province di Como, Milano e Monza-Brianza.

Nella provincia di Milano e Monza-Brianza, sono aperte le selezioni per venditori progetto esperti da inserire nei i negozi di Assago, Agrate, Busnago, Baranzate, Carugate, Corsico, Nova Milanese, Lissone, Pantigliate e Rozzano.

Nella provincia di Como, l’azienda è invece alla ricerca di consiglieri di vendita specializzati in vista dell’apertura di un nuovo showroom dedicato al mondo del bagno, suolo e serramenti.

Per entrambi i ruoli, l’inserimento lavorativo sarà accompagnato da un percorso di formazione gratuito e propedeutico. Il corso, della durata di minimo 40 ore, sarà composto da un training on the job con tutor e attività di e-learning focalizzate sulle tematiche di vendita, relazione, digitale e prodotto, oltre a visite dai fornitori sul mercato.

Tra i requisiti richiesti per i profili di venditori progetto figurano forte orientamento al risultato, pregressa esperienza in assistenza diretta al cliente e/o in vendita, preferibilmente in ambito cucine, arredamento e progettazione, oltre a intraprendenza e orientamento al miglioramento continuo.

Per chi ambisce a candidarsi per il ruolo di consigliere di vendita specializzato è richiesta una laurea o un diploma, preferibilmente come geometra, esperienza pregressa in assistenza diretta al cliente e/o in vendita, preferibilmente in ambito bagno, serramenti, arredamento e progettazione, e forte orientamento al risultato.

Per maggiori informazioni sulle modalità di candidatura, è possibile consultare i seguenti link: