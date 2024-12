Leroy Merlin ricerca 40 nuove figure professionali a Milano e in Lombardia

Milano, 12 dicembre 2024 – Leroy Merlin Italia è alla ricerca di 40 nuove figure professionali da inserire nel ruolo di addetto vendita giardino in Lombardia, presso i negozi situati nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia. “Le ricerche sono aperte per il ruolo di addetto vendita giardino, con contratto stagionale oppure nei weekend. I nuovi assunti avranno l'opportunità di seguire un percorso di on-boarding e formazione personalizzato per sviluppare competenze tecniche e approfondire la conoscenza dei prodotti” fa sapere l’azienda.

“Per i ruoli previsti, l’inserimento delle risorse selezionate sarà supportato da percorsi di formazione continua, pensati per favorire la crescita professionale e interna attraverso programmi di sviluppo e avanzamento di carriera. In aggiunta, avranno l’opportunità di usufruire di benefit aziendali, la possibilità di partecipare ai risultati aziendali, oltre all’accesso a scontistiche e convenzioni – aggiunge l’azienda -. Gli addetti vendita full-time e part-time con contratto stagionale verranno impiegati su turni programmati di 5 giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica”.

"Tra i requisiti richiesti per i profili di addetto vendita figurano il possesso di un diploma o di una laurea, un forte orientamento al risultato e, preferibilmente, esperienza pregressa nell’assistenza diretta al cliente o nella vendita, con particolare riferimento ai settori del giardinaggio, dell’arredamento per esterni o affini – si conclude . Le posizioni aperte per addetti vendita weekend sono state pensate per studenti universitari o per chi desidera integrare un’attività lavorativa nei fine settimana. L’iscrizione a un corso di laurea è un requisito fondamentale, insieme alla disponibilità a lavorare il sabato e la domenica. Questa opportunità consente di acquisire esperienza professionale direttamente sul campo, favorendo lo sviluppo di competenze utili per il futuro percorso lavorativo”. Tutte le informazioni sulla sezione dedicata del sito: https://lavoro.leroymerlin.it/jobs