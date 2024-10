Il Milan Fintech Summit 2024: un'ode all'innovazione finanziaria

L'8 e il 9 ottobre 2024 segneranno un momento cruciale per il panorama fintech italiano e internazionale. Milano, cuore pulsante dell'innovazione finanziaria del Bel Paese, si prepara ad accogliere la quinta edizione del Milan Fintech Summit presso l'Allianz MiCo. Questo evento, ormai consolidato come il principale appuntamento italiano dedicato al futuro dell'innovazione nei servizi bancari e finanziari, si preannuncia come un'occasione imperdibile per professionisti, investitori e appassionati del settore.

Un'Iniziativa di respiro internazionale

Il Milan Fintech Summit, organizzato da Fintech District e Business International (la knowledge unit di Fiera Milano) con il supporto di Milano&Partners, si propone di rafforzare il ruolo di Milano come hub internazionale per l'innovazione finanziaria. L'evento, interamente in lingua inglese, mira a presentare al mondo le più promettenti aziende fintech e i migliori innovatori del settore, consolidando i legami tra il settore dell'innovazione e i numerosi incumbent con sede in città.

"Smells Like Fintech Spirit": un tema musicale per l'innovazione

L'edizione 2024 del summit si distingue per un approccio creativo e coinvolgente. Sotto lo slogan "Smells Like Fintech Spirit", l'evento trae ispirazione dal mondo della musica per esplorare le nuove tendenze del fintech. Ogni sessione sarà intitolata con il nome di una famosa canzone, creando un parallelo tra l'evoluzione dell'industria musicale e la rivoluzione in atto nel settore finanziario.

Principali eventi in calendario

Il summit si articolerà in una serie di sessioni tematiche, tra cui:

Imagine: una sessione dedicata all'esplorazione del futuro del fintech e all'evoluzione dei servizi finanziari. Sessione regolatori: organizzata da Refink, questa sessione si concentrerà sul tema del MiCAr e vedrà la partecipazione di rappresentanti di importanti istituzioni finanziarie europee. Mastercard For Fintechs: l'8 ottobre si terrà la finale italiana di questa competizione europea, con le migliori 10 fintech nazionali in gara per due pass per l'evento finale di Parigi. Sessioni sull'embedded finance: il tema principale del MFS 2024 verterà sull'evoluzione della finanza integrata, un argomento di crescente importanza nel settore[4].

A chi è rivolto l'evento

Il Milan Fintech Summit si rivolge a un ampio spettro di partecipanti:

Leader internazionali del fintech

Operatori finanziari

Investitori

Grandi aziende e PMI

Istituzioni e associazioni

Hub europei dell'innovazione

L'edizione precedente ha visto la partecipazione di oltre 1.300 persone provenienti da più di 30 paesi, con una forte presenza di dirigenti di alto livello (63% C-level executives).

L'importanza di partecipare

Partecipare al Milan Fintech Summit 2024 è fondamentale per diverse ragioni:

Networking di alto livello: l'evento offre l'opportunità di incontrare e interagire con i principali attori del settore fintech a livello internazionale. Aggiornamento sulle ultime tendenze: le sessioni tematiche permettono di rimanere al passo con le più recenti innovazioni e tendenze nel campo dei servizi finanziari. Opportunità di business: Il summit rappresenta una piattaforma ideale per presentare nuove idee e prodotti, favorendo l'open innovation. Visibilità Internazionale: per le startup e le aziende innovative, l'evento offre una vetrina di prestigio per farsi conoscere a livello globale. Comprensione del quadro regolamentare: la presenza di regolatori e istituzioni finanziarie permette di acquisire preziose informazioni sugli sviluppi normativi del settore.

Conclusioni

Il Milan Fintech Summit 2024 si preannuncia come un evento di portata internazionale, capace di attrarre talenti, identificare le tendenze del fintech, promuovere Milano come hub globale dell'innovazione finanziaria e supportare la crescita del business. In un settore in rapida evoluzione come quello del fintech, dove nel 2023 erano operative ben 622 società in Italia con un aumento medio dei profitti del 60%, partecipare a questo summit diventa un'opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono rimanere all'avanguardia nell'innovazione finanziaria.

Per consultare l’agenda con il programma completo dell’evento, è sufficiente seguire questo link.