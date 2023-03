Chiude il colosso dei videogiochi, Ubisoft lascia Milano e licenzia i dipendenti

Tomb Raider, uno dei videogame prodotto dal colosso Ubisoft

L’ultimo colosso tecnologico a dire addio a Milano è Ubisoft, con una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge tutti i 14 dipendenti nella sede nel centro direzionale di Assago che verrà chiusa. Personale che si occupa dei rapporti commerciali in Italia per conto della multinazionale francese dei videogiochi che, dal 1998, ha prodotto titoli come Tomb Rider: The Prophecy, Assassin’s Creed e Prince of Persia. Tagli che coinvolgono anche altri filiali europee, mentre si accumulano sul tavolo dei sindacati le procedure aperte sul settore. Sono ancora in corso le trattative con Yahoo, che ha aperto una procedura di licenziamento collettivo in Italia per 19 dipendenti su 21, e con Salesforce. Il colosso statunitense dei servizi e-commerce, che fra Milano e Roma conta circa 580 dipendenti, taglia 35 posti di lavoro fra il capoluogo lombardo e la capitale. Altri big del settore al centro di piani di tagli globali, che non hanno ancora aperto formalmente procedure in Italia, secondo fonti sindacali starebbero iniziando a tastare il terreno attraverso email inviate ai dipendenti per preparare la strada agli esuberi. Potrebbero aprirsi nuovi fronti legati a Google, Spotify, Zoom e Amazon mentre Meta-Fecebook (che a Milano ha già tagliato personale raggiungendo un...