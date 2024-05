Case e ville di lusso: i paperoni stranieri pazzi di Milano e lago di Como. Quanto spendono e dove

Milano – È Milano la meta preferita dei “paperoni” stranieri che desiderano acquistare case di lusso in Italia. È quanto emerge da una analisi di LuxuryEstate.com, portale immobiliare nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha studiato le abitudini di ricerca di quanti, dall'estero, hanno intenzione di investire in immobili di pregio nel Bel Paese. Quando si tratta di trovare una sistemazione di lusso nella nostra Penisola, il capoluogo meneghino e Roma se la giocano quasi ad armi pari, staccando tutte le altre località: Milano rappresenta infatti la destinazione più ambita, con il 19% circa delle ricerche complessive, ma Roma la incalza da vicino (18,6%). Seguono, ben più lontane, altre due grandi città italiane, ovvero Firenze (7,6%) e Venezia (5,6%), mentre in quinta posizione si trova Como, famosa per le splendide ville affacciate sul lago e meta molto gettonata dai turisti stranieri durante tutto l'arco dell'anno. Lì, le ricerche complessive di case di lusso in vendita sfiorano il 5%.

I PAPERONI TEDESCHI GUARDANO ALL'ITALIA - Esaminando la provenienza delle ricerche, gli immobili di pregio attirano soprattutto gli altospendenti tedeschi. Dalla Germania arriva infatti il 18,5% della domanda complessiva in Italia, un dato nettamente più alto rispetto a quello di tutti gli altri Paesi stranieri. Al secondo e al terzo gradino della graduatoria si piazzano altre due Nazioni europee, Francia e Polonia, che però non arrivano nemmeno alla doppia cifra, attestandosi rispettivamente all'8,6% e all'8,2% per quanto concerne la mole di ricerche verso il Bel Paese. Nelle prime 10 posizioni si notano invece solamente due Paesi non europei. In particolare, il Brasile è al quarto posto - poco oltre il 6% di ricerche - mentre gli Stati Uniti sono al sesto, appena dietro la Svizzera (6%), con il 5,7%. Fuori dalla top-ten, invece, il Regno Unito: da lì giunge solo il 2,8% delle ricerche totali rivolte all'acquisto di immobili di pregio nel Bel Paese.

QUANTO SI È DISPOSTI A SBORSARE PER ACQUISTARE CASE DI LUSSO IN ITALIA? Spostando il focus sul budget impostato dagli altospendenti stranieri interessati a investire in Italia, la fetta più importante - pari al 29,4% - sceglie di puntare su case che non sforino il milione di euro. Le fasce di prezzo tra 1 e 2 milioni di euro e quella tra i 2 e i 3 milioni si mantengono in doppia cifra, rispettivamente al 21,2% e al 13,8%, mentre tutte le altre non arrivano al 10%. Solo l'1,2% dei Paperoni che dall'estero optano per un acquisto di lusso nella nostra penisola effettua ricerche impostando un budget superiore ai 30 milioni di euro.

VILLE DI LUSSO BATTONO APPARTAMENTI DI LUSSO - Se ci si concentra, infine, sulle tipologie di immobili di lusso predilette dagli stranieri con ampie disponibilità economiche, le ville dominano sugli appartamenti. Nello specifico, le prime presentano un volume di ricerca pari al 53,2%, e dunque oltre la metà del totale, mentre i secondi non raggiungono il 20%. Ancor minore è l'interesse verso le residenze di campagna, che comunque occupano il terzo posto della classifica, attestandosi poco sopra l'8%. "