I camini green made in Brianza che scaldano il mondo

Carate Brianza (Monza e Brianza), 24 marzo 2025 – I camini elettrici senza canna fumaria stanno ridefinendo il concetto di fuoco domestico. Un tempo considerati, solo da una minoranza, un’alternativa ai modelli tradizionali, oggi sono un elemento chiave nell’interior design, capaci di coniugare estetica, praticità e sostenibilità.

Sempre più progettisti e architetti scelgono queste soluzioni per la loro versatilità: possono essere inseriti in mobili su misura, nelle nicchie in cartongesso o diventare un punto focale scenografico della stanza, senza la necessità di opere murarie invasive.

Il mercato sta crescendo molto “negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale nella percezione del camino. La nostra domanda di caminetti senza canna fumaria è in crescita costante, a doppia cifra, e l’80% dei camini che vendiamo oggi è elettrico” spiega Luca Milani, Direttore Commerciale di maisonFire. “Da elemento esclusivo e complesso da installare, il camino è diventato un complemento d’arredo versatile e facilmente adattabile, perfetto per chi cerca un’atmosfera calda e raffinata senza le problematiche di manutenzione di un prodotto tradizionale”.

A confermare questa evoluzione sono i numeri del mercato globale dei caminetti elettrici che è destinato a raggiungere i 3 miliardi e 700 milioni di dollari entro il 2034, con un tasso di crescita annuo del 4,1% (fonte: Future Marketing Insights).

Innovazione e nuove tendenze

MaisonFire, fondata da Alessandro Gatti, è stata la prima, nel 2009, a scommettere in Italia sui camini senza canna fumaria; prodotti pressoché sconosciuti qui, ma che nel Nord Europa rappresentavano il 70% del mercato. La volontà del brand era di permettere di godere della bellezza del camino, anche in condominio, grazie alla rivisitazione del focolare in chiave moderna, sostenibile e senza alcun tipo di limitazione d’uso.

“MaisonFire ha anticipato di un decennio le tendenze dell’abitare contemporanee, sempre più rivolte verso il benessere abitativo e il rispetto dell’ambiente, offrendo la magia del camino non solo green, ma anche pratica e facile da gestire, grazie a un telecomando a all’App per smartphone” racconta Milani. L’azienda si posiziona oggi come punto di riferimento nel settore, grazie a soluzioni all’avanguardia che uniscono design, tecnologia e praticità d’uso.

L’estetica del fuoco tra tecnologia e autenticità

Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova generazione di camini è l’integrazione di materiali autentici. “Alcuni modelli di nostri camini impiegano ceppi di legna vera, trattati per mantenere nel tempo il loro aspetto naturale” prosegue Milani. “Siamo i soli in Italia a proporre questa particolare soluzione, che nasce dalla volontà di creare un effetto visivo estremamente realistico, che riproduce fedelmente la sensazione di un focolare acceso, ma senza combustione”.

Le nuove tecnologie hanno affinato anche l’esperienza sensoriale: la fiamma viene generata da sofisticati giochi di luce, mentre l’effetto fumo è riprodotto tramite la nebulizzazione di vapore acqueo, attraverso una tecnologia brevettata. Il suono del crepitio della legna completa l’illusione, creando un’atmosfera suggestiva e accogliente.

Il design Made in Italy sempre più apprezzato anche all’estero

Lussuosi hotel, showroom di design e di moda e i ristoranti stellati scelgono i camini di maisonFire per rendere ancor più accoglienti e prestigiosi i propri ambienti, creando atmosfere suggestive e d’incanto grazie al fuoco sostenibile.

I caminetti ecologici maisonFire vengono esportati in 12 nazioni, tra Europa e Medio Oriente, oltre all’Italia. Tra negozi diretti, distribuzione a rivenditori e settore contract il giro d’affari conta un fatturato Italia di 9 milioni di euro, di cui il 15% proveniente dall’estero, con previsioni di crescita del 20% nel 2024 e 2025.

La distribuzione ai rivenditori nazionali cresce di decine di punti percentuali ogni anno, a dimostrazione che i prodotti sono apprezzati e utilizzati ormai in ogni angolo del paese. Obiettivo per il futuro: incrementare la percentuale di esportazioni, perché il design italiano è ampiamente ricercato all’estero e i camini ecologici maisonFire si prestano a qualsiasi tipo di mercato, a qualsiasi latitudine, essendo primariamente dei prodotti decorativi.