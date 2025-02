Bollette luce e gas 2025: nuovi aumenti in arrivo per i lombardi

Milano, 5 febbraio 2025 – Nel 2025 le bollette di luce e gas saranno più care. I lombardi dovranno mettere in preventivo un aumento medio del 10% per l’energia elettrica e del 13% per il gas.

Il centro studi di Facile.it, società tecnologica che confronta le principali tariffe presenti sul mercato, ha analizzato i dati per verificare l’impatto dell’aumento del costo delle materie prime energetiche sulle utenze in ogni provincia.

La ricerca è partita dai consumi dichiarati nel 2024. Che, per quanto riguarda l’energia elettrica, a seconda dei territori, variano da un minimo di 2.068 kilowatt/ora annui a un massimo di 2.571. Il gas utilizzato nell’ultimo anno, invece, oscilla da 1.042 smc (standard metro cubo) a 1.378.

Il valore della spesa del 2024 è il risultato della cifra media pagata da una famiglia con contratto nel mercato libero a prezzo indicizzato, definito in base all’andamento dei due indici di riferimento che variano periodicamente in relazione allo spread, l’incremento applicato dal fornitore.

Un meccanismo simile a quelle relativo ai tassi di interesse proposti dalle banche quando si chiede un mutuo. L’indice che definisce il costo del gas è il Psv (Punto di scambio virtuale), quello dell’energia elettrica è il Pun (Prezzo unico nazionale).

L’importo delle bollette del 2024 è stato calcolato analizzando la variazione dei due indici da gennaio a dicembre, maggiorati da uno spread di 8 centesimi per smc per il gas e 22 per kilowatt ora per l’energia elettrica.

La stima per il 2025, invece, si basa sulle previsioni dell’andamento dei due indici elaborate dall’European Energy Exchange (EEX) fino a dicembre, a parità di spread e di altre voci che concorrono a definire il costo della bolletta.

Gas

Quella del gas aumenterà del 13%: a Como e Varese si pagheranno 230 e 229 euro in più di un anno fa, a Pavia 224. Si tratta dei tre rincari maggiori in termini di esborso ulteriore per le famiglie. Seguono Cremona (219 euro), Mantova (218), Lecco e Sondrio (216), Lodi (214), Brescia (213).

Con poco meno di 172 euro, invece, la provincia di Milano è l’area con l’aumento più contenuto, davanti a Bergamo (208) e Monza (209). In base a queste previsioni, Como e Varese supereranno il tetto dei 2mila euro all’anno.

Luce

La bolletta della luce, invece, crescerà del 10% in Lombardia. Mantova dovrà preventivare una spesa più cara di poco più di 89 euro rispetto al 2024 (921 euro la spesa record annuale), Lodi di 81,50 euro, Brescia e Cremona di 80. Le famiglie di Varese, Como e Pavia arriveranno a pagare 79 euro in più, mentre a Monza il caro-utenze sarà di quasi 78 euro.

A Bergamo la bolletta subirà un rincaro di poco superiore ai 76 euro, nel Milanese il ritocco arriverà a 75; a Lecco 74 euro. Sondrio con quasi 72 euro in più sarà la provincia con l’aumento inferiore e l’unica a stare sotto gli 800 euro annui.