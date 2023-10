Best workplaces 2023: due lombarde tra le aziende migliori in cui lavorare secondo gli operai

Abbattimento delle barriere di status tra operai e impiegati, orgoglio per il prodotto finale, coinvolgimento diretto dei reparti produttivi con una migliore facilità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, offerta di maggiori opportunità di innovazione, fiducia nella leadership aziendale e riconoscimento dell'importanza del benessere personale e non solo professionale dei dipendenti.

Sono questi i fattori chiave che contraddistinguono i 'Best workplaces for blue collar 2023', le 10 migliori aziende italiane in cui gli operai e gli addetti alla produzione sono più felici di lavorare. Great place to work Italia, azienda leader nello studio e nell'analisi del clima aziendale, ha stilato la seconda edizione del ranking, ascoltando il parere di oltre 8mila operai impiegati in 46 imprese italiane. Nella top10 figurano anche due aziende lombarde: il brianzolo gruppo Sapio, al quinto posto, e la Lati Industria Termoplastici spa di Vedano Olona (Varese), in ottava posizione.

Il Gruppo Sapio, fondato nel 1922 con sede a Monza, opera nel settore dei gas industriali e medicali e nell’homecare su tutto il territorio nazionale e, all’estero in Francia, Germania, Slovenia, Turchia e Spagna. Con un fatturato di oltre 620 milioni di euro e 2.200 dipendenti, produce, sviluppa e commercializza gas, tecnologie innovative e servizi integrati per il settore industriale. I gas tecnici trovano applicazione in ogni settore produttivo, dall’agroalimentare all’ambiente ed energia, dal chimico-farmaceutico all’elettronico, dal meccanico e metallurgico al vetro e cemento. Nell’ambito della sanità affianca alla produzione e fornitura di gas medicinali per le strutture ospedaliere e socio-sanitarie anche l’offerta di dispositivi medici, l’assistenza domiciliare integrata e le cure palliative. È presente inoltre nel settore delle biotecnologie con un centro di risorse biologiche in grado di fornire soluzioni complete per la conservazione del materiale biologico, servizi di laboratorio e di sequenzia.

Lati è invece tra i più importanti produttori europei di termoplastici tecnici per uso ingegneristico. La gamma di prodotti si articola in 2.500 formulazioni pronte all’uso o preparate su misura in base alla richiesta. I materiali ricercati e sviluppati internamente vengono esportati in tutto il mondo attraverso la propria rete di filiali e trovano impiego nel settore elettrico, elettronico, industriale e dei trasporti. Lo scorso anno Lati ha superato i 200 milioni di euro di fatturato con un EBITDA superiore ai 20 milioni di euro, soddisfacente per garantire l’ambizioso piano di investimenti che vede tra le voci più importanti: Industry 4.0, sostenibilità e decarbonizzazione, riqualificazione della sede storica di Vedano Olona.