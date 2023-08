Caro benzina e diesel, il ministero pubblica i prezzi medi: ecco il costo “giusto” in Lombardia

Dal 1 agosto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicherà il prezzo medio dei carburanti, in modalità self service, in tutte le regioni italiane. Lo scopo è favorire la trasparenza e limitare le speculazioni. In questo modo un automobilista potrà anche così rendersi conto, ad esempio, se il costo del gasolio venduto nel benzinaio sotto casa è particolarmente caro o economico.

Scatta anche l’obbligo – accettato dopo non poche rimostranze – per i distributori di esporre il prezzo medio regionale dei carburanti. Diverse attività di Milano hanno già preparato i cartelloni. In autostrada, invece, quello esposto sarà il prezzo nazionale.

La Lombardia è dodicesima nella classifica nazionale: il prezzo della benzina (1,911 euro al litro) e del diesel (1,774) è sotto la media italiana. Ancora più economico il Gpl (0,668): solo in Veneto, Campania ed Emilia Romagna costa meno. Mentre per quando riguarda il metano (1,388) la regione si pone esattamente nella media.