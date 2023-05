Autoguidovie cerca 60 autisti da assumere: stipendi, benefit, sedi di lavoro

Autoguidovie assume. E rilancia. Con l’assegnazione di un bonus welfare da 200 euro ai dipendenti che segnaleranno autisti, una volta che questi ultimi saranno effettivamente arruolati.

La compagnia, tra i principali operatori nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, ricerca 60 conducenti che possano prendere posto nella cabina di guida degli autobus, così da intensificare i collegamenti nei vari territori coperti (Pavia, Milano, Cremona, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Bologna) e accrescere ulteriormente la qualità del servizio di mobilità.

Con l’obiettivo di allargare il bacino di utenza dell’attività di recruiting, Autoguidovie ha introdotto il programma di “referral” interno “Presentami un conducente” che prevede l’assegnazione di un buono welfare del valore di 200 euro ai propri dipendenti, in caso di esito positivo: ovvero che la segnalazione del nuovo profilo si trasformi effettivamente in assunzione.

Gli innovativi annunci per il reclutamento di “capitani di flotta su gomme”, “piloti di aereo su strada” e “mediani della nazionale”, lanciati lo scorso febbraio da Autoguidovie per rimarcare il valore riconosciuto a ciascun autista dalla comunità nella quale opera, sono ancora validi. In totale, sono infatti disponibili 60 posti nelle aree comprese tra Pavia, Milano, Cremona, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Bologna.

La campagna di recruiting in corso ha portato i primi risultati positivi: nel giro di un paio di mesi sono stati assunti 25 autisti (di cui 13 provenienti dal programma di referral interno).

“Un ‘mezzo’ estremamente efficace per veicolare la campagna assunzioni 2023 e raggiungere nuovi candidati è rappresentato dal nostro personale non dirigente, che partecipa ogni giorno alla crescita del Gruppo ed è testimone diretto dei nostri valori – dichiara Stefano Rossi, amministratore delegato del Gruppo Autoguidovie – L’azienda persegue così i propri obiettivi: rendere sempre di più il servizio di mobilità puntuale, efficiente, a misura di cittadino e a disposizione del territorio, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e cogliendo le opportunità che l’innovazione tecnologica odierna ci riserva”.

L’azienda offre contratti a tempo indeterminato (o apprendistato), così come normati dal contratto nazionale degli autoferrotranvieri. Sono previsti anche diversi benefit, per esempio il bonus di ingresso per le candidature pervenute entro il 30 giugno 2023 pari a 1.500 euro lordi (suddivisi in tre rate) per i candidati domiciliati nelle regioni in cui opera Autoguidovie e 3.000 euro lordi (suddivisi in tre rate) per i candidati domiciliati fuori regione; la dotazione di uno smartphone di ultima generazione; la possibilità di valutare la sede di lavoro più vicina in base alle proprie esigenze personali e l’opzione di svolgere l’attività con la formula del part-time verticale da settembre a giugno in alcune specifiche aree.

A completamento del quadro generale sul reclutamento di nuove risorse si inserisce il progetto Academy, il primo in Italia nel settore del trasporto pubblico, il cui scopo è quello di offrire alle nuove generazioni senza esperienza la possibilità di entrare nel mondo del lavoro attraverso un percorso formativo che possa fornire le competenze necessarie e i titoli abilitanti - patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente persone (CQC) - alla professione di operatore di esercizio mediante un contratto di apprendistato professionalizzante. I profili che possono accedervi devono avere un’età compresa tra i 21 e 29 anni ed essere in possesso della patente B.