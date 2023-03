A Como nasce il tessuto del futuro grazie al grafene: caldo, resistente e sempre pulito

Il fondatore e amministratore delegato di Directa Plus, Giulio Cesareo

Como – Un materiale dalle mille potenzialità e i mille utilizzi il grafene, che qualcuno ha definito la plastica del nuovo millennio per la sua capacità di nobilitare e trasformare le sostanze con cui viene a contatto. Costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio, ovvero con uno spessore equivalente alle dimensioni di un solo atomo, ha la resistenza teorica del diamante e la flessibilità della plastica con il risultato che anche l’industria tessile è molto interessata a questo nuovo materiale da utilizzare.

È nata in questo modo la partnership tra le comasche Colombo Industrie Tessili, azienda storica fondata nel 1962, e Directa Plus che invece è il principale produttore europeo di grafene, ottenuto a partire dalla grafite grazie a un procedimento estremamente complesso e tutelato da brevetti esclusivi. L’incontro tra i due player ha dato vita a un nuovo tessuto innovativo ottenuto grazie a un trattamento ad immersione nella miscela di grafene. Il tessuto mantiene le sue tipiche caratteristiche ma nello stesso tempo viene nobilitato dalle proprietà del grafene, in questo caso di Graphene Plus, l’unico grafene prodotto senza additivi chimici ma ottenuto esclusivamente con trasformazioni fisiche della grafite naturale.

Il risultato si presta a un uso sia interno, come le fodere, rivoluzionando le caratteristiche dell’abbigliamento quotidiano, sia esterno, come le giacche invernali. Le caratteristiche principali del nuovo tessuto sono le proprietà termiche che permettono di uniformare la temperatura, garantendo una diffusione del calore con le trame del tessuto. L’impregnazione dona poi al tessuto caratteristiche antistatiche, richieste nel mondo dell’abbigliamento da lavoro e per le divise dei militari, e antimicrobiche sia antibatteriche che antivirali.

Essendo antibatterico, il tessuto diventa anche anti-odore: ciò comporta una riduzione dei cicli di lavaggio del capo e quindi una maggior sostenibilità del capo finale. "Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con Directa Plus in quanto ci consente di realizzare un prodotto innovativo, perfettamente in linea con i valori della nostra azienda - spiegano Stefano e Massimo Colombo, presidente e amministratore delegato di Colombo Industrie Tessili -. Il nuovo trattamento al grafene già sperimentato sul nostro brand Its Artea, marchio specializzato nei tessuti tecnici per l’outerwear, ha dato ottimi risultati in termini di performance e ora ampliandolo ai nostri tessuti dell’alto di gamma, ci consentirà di essere ancora più presenti nel mercato del luxury". Soddisfatto anche il fondatore e amministratore delegato di Directa Plus, Giulio Cesareo. "Siamo entusiasti di collaborare con Colombo Industrie Tessili per portare la nostra tecnologia di impregnazione di grafene nel mercato tessile dell’alto di gamma. Questa partnership dimostra l’efficacia della nostra tecnologia".