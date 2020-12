Milano, 6 dicembre 2020 - Nonni separati da figli e nipoti dal confine geografico di Comuni differenti, coppie che vivono lontano, figli che studiano o lavorano all'estero. In una parola famiglie spezzate nei giorni della festa in cui tradizionalmente ci si ritrova uniti. Si configura così il Natale al tempo del Covid secondo quanto previsto nel Dpcm del 3 dicembre che, com'è noto, prevede il divieto di spostamento tra Comuni il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio. Divieti che hanno fatto insorgere cittadini e presidenti di regioni, tra cui il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha chiesto al governo di allentare il divieto di mobilità tra Comuni che rischia di lasciare isolate le piccole comunità e i paesi meno popolosi.

Fontana: Natale così creerà disastro sociale e umano

"Credo che il giorno di Natale, con questa norma, si rischi di creare un disastro sociale e umano, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno

incontrare i propri figli". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del divieto di mobilità tra i Comuni per il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, stabilito con l'ultimo Dpcm. Fontana, parlando a Radio Padania, ha auspicato che il Parlamento "cambi la norma, che non ha minimamente senso, prima di Natale. Se i miei genitori abitano nel mio Comune posso andare a mangiare da loro - ha aggiunto a titolo di esempio il governatore -. Se abitano a 500 metri, ma in un altro Comune no. Mi si spieghi dal punto di vista sanitario la differenza. È una situazione che ritengo veramente senza senso, così come ritengo senza senso che si stabilisca una data come termine ultimo per poter tornare alle proprie residenze. Quella sì che è una cosa che rischia di creare assembramenti e caos sui treni, nelle stazioni e negli aeroporti, l'esatto contrario di quello di cui abbiamo bisogno", ha concluso Fontana, paventando una seconda fuga dal Nord con i conseguenti assembramenti.

Spostamenti tra regioni: limiti e divieti

A tre giorni dal Dpcm Natale restano in sospeso tanti dubbi per i lombardi. Interrogativi a cui la pubblicazione delle Faq sul sito del Governo ha provato a dare risposta. I dubbi si concentrano sui giorni in cui tradizionalmente le scuole chiudevano per le vacanze di Natale: dal 21 dicembre al 6 gennaio. In questo periodo viene precisato non è possibile lasciare la regione dove si abita, indipendentemente dal colore, quindi anche se è gialla. A vigilare sul rispetto delle regole sarà un esercito di 70mila uomini, di pattuglia per sorvegliare stazioni ferroviarie o autostrade. Scenderanno in campo anche i droni per assicurare il rispetto delle disposizioni anti contagio.

La circolare del Viminale sugli spostamenti

Pranzo di Natale e Capodanno

Ma i quesiti riguardano soprattutto i giorni in cui è vietato uscire dal proprio Comune: il 25 e il 26 dicembre e l'1 gennaio. Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di andare da parenti e amici che abitano vicino ma in un Comune diverso. Posso andare anche se abito a 100 metri, se siamo in un comune diverso? La risposta è no. Per Natale, Santo Stefano e Capodanno sono vietati gli spostamenti fuori Comune. Ed è questo uno dei punti più criticati del nuovo Dpcm che non ha fatto distinzione tra metropoli e piccoli borghi. Restrizioni che hanno fatto discutere non poco e per le quali il governatore Fontana ha chiesto un allentamento.

A Natale posso andare fuori Comune da un anziano non autosufficiente?

Sì, ma bisogna compilare l'autocertificazione descrivendo il motivo dello spostamento.

A Natale posso andare fuori Comune per far visita a un anziano solo?

La circolare del Viminale precisa che tra le situazioni di necessità, per cui serve sempre il modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare l’esigenza di raggiungere parenti o amici, non autosufficienti, per prestare loro assistenza. Si considera aiuto quello di una sola persona per volta. Resta un margine di incertezza, legato al fatto che nella risposta vengono indicati gli anziani "non autosufficienti" e non anche gli anziani soli.

Quando si possono raggiungere le seconde case?

Ci si potrà recare nelle seconde case prima del 20 dicembre se si trovano in zona gialla. Gli spostamenti restano vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e, comunque, secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

