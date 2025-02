Gli Zero Assoluto sbarcano al Forum: “A esagerare ci si prende gusto...”

Assago (Milano), 26 febbraio 2025 – “Stavolta abbiamo proprio esagerato”, scherza Matteo Maffucci parlando del concerto con cui gli Zero Assoluto tornano sabato a Milano al Forum. “In fondo a eccedere ci si prende gusto e poi a noi in questi due anni di lontananza di cose ne sono accadute parecchie“. Dopo aver infiammato nel 2023 il palco del Fabrique, Matteo e Thomas (De Gasperi) si sono giurati che non avrebbero lasciato passare altri sette anni per tornare a cantare in città. “In giro per l’Italia abbiamo trovato un pubblico voglioso di tornare a cantare le nostre canzoni e questo ci ha spinti a riprendere il viaggio. Ora il Forum si presenta come un regalo gigante da scartare nel miglior modo possibile”.

A proposito di regali, ad Assago vi presentate con una sorpresa.

Maffucci: “Sì, un nuovo singolo, in radio venerdì, che eseguiremo dal vivo per la prima volta. S’intitola ‘5 cm’ e c’è sembrato giusto presentarlo in uno dei luoghi più iconici della musica che abbiamo in Italia”.

“5 cm” era quella che...

Maffucci: “No, non è la canzone che abbiamo presentato a Sanremo. Anche se il progetto di riapparire in Riviera è assolutamente nei nostri piani, un altro dono da scartare prima o poi”.

Al Forum arriveranno amici?

De Gasperi: “Per spezzare un trend in voga un po’ ovunque, abbiamo deciso di non avere ospiti. Intendiamo questo concerto, infatti, come un momento solo nostro. Un regalo da fare a noi stessi e ai nostri fans per ringraziarli della loro fedeltà. Se quando abbiamo cantato al Palazzo dello Sport di Roma il proposito era quello di condividere la serata con quanti più amici possibile, a cominciare da Gazzelle, Noemi o Fulminacci, al Forum abbiamo voluto fare esattamente il contrario”.

Potendo chiamare un grande ospite internazionale?

Maffucci: “Senza dubbio Nelly Furtado, per ricantarci assieme “All good things (come to an end)’ come nell’edizione italiana del suo album ‘Loose’. Non nascondo che all’inizio ci avevamo pensato, ma poi non è stato possibile incastrare gl’impegni”.

Bene, abbiamo già l’ospite per la serata delle cover del vostro prossimo Sanremo.

De Gasperi: “Già. Anche se Nelly l’abbiamo già avuta all’Ariston nel 2007, per cantarci assieme la nostra ‘Appena prima di partire’, ripeteremmo volentieri l’esperienza”.

Quali sono i concerti nei palasport che vi hanno segnato la vita?

Maffucci: “Uno incredibile dei Rem al Palaeur nel 1995, perché sono stati uno dei gruppi fondamentali della mia vita e perché ogni due o tre pezzi saltava l’impianto. Un martirio”.

De Gasperi: “Il tour del Jovanotti di ‘Capo Horn’ in cui, oltre alla musica, si spandevano in sala odori richiamati dalle canzoni. Il problema era che a un certo punto tutte queste fragranze finivano per sommarsi rendendo l’aria irrespirabile.Comunque, un’idea coraggiosissima come capitano spesso a Lorenzo”.

Cosa avete in agenda dopo Assago?

Maffucci: “Sicuramente un tour estivo, perché il nostro gioco è quello di alzare la posta ad ogni giro. Anche se il primo pensiero, al momento, è quello di uscire indenni dal Forum. Può sembrare un luogo comune, ma nonostante i trent’anni d’esperienza un po’ di fifa c’è sempre”.