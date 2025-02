Yukinori Yanagi, mostra all’Hangar Bicocca: la società contemporanea passata al setaccio

Dal 27 marzo sino al 27 luglio 2025 Pirelli HangarBicocca presenta “Icarus”, la prima grande antologica in Europa dedicata alla pratica artistica di Yukinori Yanagi: ampia selezione di opere iconiche risalenti agli anni ’90 e Duemila insieme a lavori più recenti. I visitatori possono percorrere le traiettorie imprevedibili create dall’opera dell’artista giapponese. Yanagi ricontestualizza alcune sue installazioni monumentali negli spazi ex industriali di Pirelli HangarBicocca innescando una riflessione, più che mai attuale, sui temi del nazionalismo, delle dinamiche governative e sugli aspetti paradossali delle società contemporanee. Yukinori Yanagi (Fukuoka, 1959) vive e lavora sull’isola di Momoshima in Giappone, lontano dalla scena pubblica, pur rappresentando uno dei più influenti artisti giapponesi contemporanei.