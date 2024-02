Marica Pellegrinelli è incinta, la modella aspetta una bambina dal compagno William Djoko

Bergamo, 19 febbraio 2024 – Marica Pellegrinelli è incinta. Dopo le indiscrezioni e le foto circolate negli ultimi giorni, è stata la stessa modella bergamasca a confermare la notizia al settimanale Grazia. Dopo Raffaela e Gabrio, figli nati dal matrimonio con Eros Ramazzotti, ora è in dolce attesa di una bambina dal compagno William Djoko.

“Io e il mio compagno aspettiamo una bambina”, ha confermato Marica Pellegrinelli nell’intervista al settimanale. E ha aggiunto: “Questa settimana sono uscite dichiarazioni mie che però non sono mie, non ho parlato con nessuno prima di oggi”. Poi un dettaglio: “Sono al settimo mese”. La modella ha anche sottolineato: “Nessuno scoop, non amo questa cosa di centellinare le notizie per i like, chi mi segue da sempre sa quanto per me sia sacra la maternità e la vita dei minori”.

Marica Pellegrinelli (Foto Instagram)

Non sono mancate parole riguardo l’amore per il suo compagno, William Djoko, deejay e producer di fama internazionale di 39 anni: “Sono stata molto fortunata. Veniamo da culture diverse, è camerunense da papà, ucraino olandese da mamma e nato e cresciuto in Olanda. Io mamma con due bambini...”. Appassionato di musica fin da bambino, Djoko ha iniziato la sua carriera come ballerino. La passione per l'house music, però, non l'ha mai abbandonato, così ha fondato la band Jason & the Argonauts. Nel 2008 ha intrapreso il percorso da solista.

Marica Pellegrinelli e William Djoko (Foto Instagram)

Nell’intervista, la modella ha affrontato anche il capitolo ex marito, Eros Ramazzotti. La loro storia è iniziata nel maggio 2009 quando la modella aveva appena 21 anni, poi si sono sposati nel 2014. Dal loro amore sono nati due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La relazione è terminata nel 2019, ma l’ex coppia è rimasta in buoni rapporti.

“L'unione delle culture ti fa apprezzare alcuni aspetti della nostra cultura e altri te li fa mettere in criticità. Io sono cristiana e cattolica, ma in Italia, anche per la chiesa cattolica, ci crescono con la cosa del nemico fuori della famiglia” ha premesso la modella per ribadire ancora una volta quanto sia legata al padre dei suoi figli. Poi, ha aggiunto: “Ci si può allontanare, ma questo non vuol dire mancarsi di rispetto o negare l'amore che era. Io non potrei dire mai di non amare l'uomo che ho sposato, è diverso quello che c'è ora”.

La 35enne ha rivelato: “Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini. Lui può entrare in casa come e quando vuole, ovviamente nel rispetto di tutti, ma prima di noi ci sono i nostri figli. Se io sono quella che sono è perché sono stata con lui e perché ho avuto una crisi e oggi spero di essere diventata una persone migliore”.

La gravidanza di Marica arriva a due anni di distanza dall’operazione per un tumore all’ovaio, esperienza che la modella ha condiviso con i suoi follower l’estate scorsa. “Ne sono uscita più forte di prima, grazie alla mia famiglia di nascita e alla mia famiglia di vita. Voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno, ma straripante”, aveva scritto in post sul suo profilo Instagram lo scorso luglio.