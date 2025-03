Verso Miart con 179 gallerie fra arte e musica

È diventata un’opera d’arte visiva di Mario Airò “Musica per una fine“ composizione per coro, orchestra e nastro magnetico realizzata nel 1998 da Ennio Morricone sul testo de Gli italiani, una delle poesie più significative di Pier Paolo Pasolini contenuta nel volume Poesia in forma di rosa. SZ Sugar, la casa editrice parte del gruppo Sugar Music guidato da Caterina Caselli e Filippo Sugar, ha infatti scelto l’opera di Morricone - fino ad ora mai eseguita - come tema per la seconda edizione della SZ Sugar Miart commission. Ai partecipanti che hanno risposto alla call, indetta tra le 179 gallerie che partecipano alla fiera internazionale di arte moderna e contemporanea in programma a Milano dal 4 al 6 aprile, è stato chiesto di interpretare liberamente la prima pagina della partitura. La giuria, presieduta da Michele Bertolino, curatore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, ha scelto appunto l’opera di Mario Airò, artista rappresentato dalla galleria VISTAMARE (Pescara, Milano) che spesso nei suoi lavori utilizza musica e riferimenti al cinema. E non è l’unica novità in vista per la 29esima edizione di Miart che vedrà schierate in Allianz Mico, 179 gallerie in arrivo da 31 Paesi e 5 continenti, una vetrina internazionale sull’arte, dalle opere del Novecento a quelle legate alla più stretta attualità, con i riflettori accesi anche sul design d’autore, tra scultura, pittura, disegno, installazione, video e fotografia. Ieri Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, nell’ambito di Miart, ha presentato il progetto espositivo dedicato a Robert Rauschenberg nel centenario della nascita. La mostra, ha ricordato il direttore Michele Coppola, partirà dall’area lounge della banca dove sarà esposto il capolavoro dell’artista statunitense Blue Exit. L’esposizione proseguirà nel caveau delle Gallerie d’Italia, eccezionalmente aperte al pubblico su prenotazione nei giorni di Miart. A Robert Rauschenberg sarà poi dedicata la mostra in allestimento al Museo del ’900, con otto opere che provengono da collezionisti privati e dalla Fondazione a lui intitolata.