Un giardino per il democristiano Colombo

Il Municipio 8 ha dato il suo libera all’intitolazione di un giardino in piazzale Damiano Chiesa alla memoria del politico democristiano Vittorino Colombo, già presidente del Senato.

Colombo, milanese, scomparso nel 1996, non è tra gli esponenti più menzionati della Balena Bianca – per usare una classica espressione di Giampaolo Pansa per parlare del partito cattolico – ma è stato sicuramente uno dei più importanti politici lombardi del Ventesimo secolo.

Formatosi politicamente nelle Acli e nella Cisl milanese, fu parlamentare della Dc dal 1954 al 1994, ricoprì più volte la carica di ministro in diversi dicasteri – Commercio con l’estero, Marina Mercantile, Sanità, Poste e Telecomunicazioni – e nel 1983 fu eletto numero uno di Palazzo Madama.

Autore di numerose pubblicazioni, tra cui Commercio estero e politica di piano (1970); La giungla sanitaria (1977); Antenne nuovo potere (1978); Cattolicesimo sociale, movimento operaio, democrazia cristiana (1989); La Cina verso il 2000 (1987); Incontri con la Cina (1985), Colombo fu anche dirigente della Montecatini e presidente dell’Istituto ItaloCinese per gli scambi economici e culturali e della Camera di commercio italiana in Cina.

M.Min.