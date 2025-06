Tra Genova, l’Emilia e il West. La poesia di De André e Guccini

La musica e la poesia che hanno viaggiato per anni tra Genova e l’Appennino, segnando più di una generazione nel nome dei due maggiori cantautori italiani. Una serata da vivere assieme a chi li ha accompagnati nella loro vita e nel loro percorso artistico, oltre ad un pugno di talentuosi musicisti che ne farà rivivere le canzoni.

È quanto proporrà l’evento dal titolo “Tra Genova, l’Emilia e il West“, che andrà in scena nel suggestivo scenario della Curt de Bram, un’antica corte nel centro storico di Verano, in via Umberto I. Sarà un concerto in cui celebrare i due più grandi cantautori d’Italia, ossia Fabrizio De André e Francesco Guccini. A guidare tra le canzoni e le storie dei due artisti sarà una band d’eccezione composta da Juan Carlos Flaco Biondini, imprescindibile chitarrista di Guccini, e da Ellade Bandini, batterista che per anni ha lavorato sia con il “maestrone“ di Pavana sia con Faber. Con loro il cantautore Andrea Parodi e il chitarrista Alex Kid Gariazzo, tra le altre cose storico membro della Treves Blues Band; il pianista e fisarmonicista Riccardo Maccabruni e il bassista Michele Guaglio.

Ad arricchire la serata, rendendola ancor più speciale, ci sarà un’ospite particolare: Dori Ghezzi, cantante che si è ritagliata un posto d’onore nella musica italiana grazie al suo talento e alla sua voce inconfondibile. Dori Ghezzi è stata anche compagna di vita di De André: sarà lei, con aneddoti e ricordi, che racconterà il significato delle canzoni di Faber e ne rievocherà momenti della vita.

Lo spettacolo si terrà martedì 24 alle 21. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione obbligatoria, e i posti disponibili stanno andando a ruba: ad oggi ne sono rimasti pochissimi, si possono prenotare attraverso il circuito www.eventbrite.it. L’evento fa parte del festival itinerante Storie di Cortile ideato da Andrea Parodi, che da ormai 9 anni porta musica e narrazione in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio lombardo, tra antiche corti e cascine, case di ringhiera e parchi di ville storiche, schierando artisti di fama nazionale e internazionale che hanno in comune la capacità di intrecciare musica, parole, poesia e racconto attraverso la forma canzone.

Per informazioni chiamare lo 0362-904146 o scrivere a veranobrianza@brianzabiblioteche.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà negli spazi della biblioteca civica di via Nazario Sauro.