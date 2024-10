“Tale & Quale Show“ in Samz, vince Amy Winehouse

“Tale & Quale Show“. Ma non negli studi della Rai ma in scena sul palco della parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria (Samz) di via Boifava, quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città. Sabato sera il format è stato identico a quello proposto in tv: lo spettacolo prevedeva l’esibizione di 30 concorrenti impegnati a imitare le gesta canore di altrettanti artisti italiani e stranieri. Performance di alto livello. La comunità del quartiere, ancora una volta, ha dimostrato tutto il suo impegno.

La vincitrice di “Tale & Quale Show“ versione Samz è stata Giulia Lonis, che ha interpretato Amy Winehouse, la cantautrice britannica nota per il brano “Back to Black“. Il premio della critica, invece, è andato a Valentina Cornacchione, che ha cantato una pezzo di Whitney Houston.

Lo spettacolo è stato ideato e messo in scena da un team ormai collaudato, che ha già prodotto altri “Tale & Quale Show“, oltre a spettacoli natalizi e al musical dedicato a don Lorenzo Milani. Il direttore artistico dello show di sabato era Domenico Pucci, le musiche sono state curate da Nico Cornacchione, che ha svolto anche la funzione di vocal coach, mentre il trucco e parrucco, per trasformare i cittadini del quartiere in star internazionali, da Vasco a Elton John fino a Gino Paoli, è stato il compito di Tiziana Mozzaia. Lo show è stato reso possibile dal via libera di don Davide Milanesi.

Massimiliano Mingoia