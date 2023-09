Rosy Chin, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023: età, lavoro, marito e Instagram

Milano, 12 settembre 2023 – Il conto alla rovescia è terminato: ieri sera, lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione sempre Alfonso Signorini, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e dall’inviata social Rebecca Staffelli.

Durante la prima puntata, non tutti i concorrenti hanno varcato la porta rossa del loft più spiato d’Italia. Si sono presentati in 15, tra loro solo una milanese, Rosy Chin, la chef che in passato ha avuto problemi di cibo.

Ecco i primi concorrenti per ordine di ingresso nella casa. Paolo Masella, un giovane macellaio romano che ha ammesso di non aver mai visto il reality show in questione; Giselda Torresan, veneta che lavora in una fabbrica e ama la montagna; Rosy Chin; l’attore Massimiliano Varrese, volto noto della la fiction Mediaset Carabinieri; Alex Schwazer, il marciatore accusato di doping e squalificato per 8 anni durante le Olimpiadi di Rio del 2016; Angelica Baraldi, impiegata in un’azienda di informatica ed ex finalista a Miss Mondo Italia; Giuseppe Garibaldi di Tipi da crociera, sketch comedy con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello; Grecia Colmenares, interprete di diverse telenovelas degli anni ’80 e ’90; Vittorio Menozzi, laureato in Ingegneria e che lavora nel campo della moda; Beatrice Luzzi, attrice, regista e blogger italiana; Letizia Petris, laureata in Digital Marketing e fotografa di professione; Marco Fortunati, maestro di sci e tassista; Samira Lui, nota come professoressa de L’Eredità e per aver preso parte in veste di concorrente a Tale e Quale show nel 2022; Lorenzo Remotti, che di mestiere fa il calzolaio; Anita Olivieri, che lavora nel marketing. Venerdì prossimo, 15 settembre, gli altri concorrenti. Ma intanto, conosciamo meglio Rosy Chin.

Rosy Chin è nata a Milano il 3 novembre 1985. La sua età oggi è di 37 anni. È di origini cinesi e per lei non è stato semplice far convivere queste due sue culture. Si definisce infatti troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi.

Rosy Chin, presentazione al grande Fratello 2023 (Frame video Mediaset)

Non si conosce l’altezza di Rosy, ma la donna ha rivelato qualcosa di importante sul suo peso: “Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico: ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente da adesso, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini, loro si meritano una mamma ancora più dinamica, con più voglia di insegnargli quanto è bella la vita. Io avevo bisogno di rinascere, poi ho trovato l’armonia e il cibo è diventato il mio più grande alleato".

Dopo aver frequentato la scuola alberghiera, Rosy si è interessata allo stile fusion per poter avvicinare la cucina orientale a quella occidentale.

Rosy Chin è una chef di fama internazionale che, ieri sera, ha subito sorpreso il pubblico con i suoi meravigliosi piatti mostrati in diretta. E' figlia d'arte, visto che il padre è Chung Kuang, che insieme alla moglie ha reso popolare la cucina cinese a Milano. Ma lei si è affermata nel panorama milanese con una cucina che racchiude le essenza di vari territori: Cina, Giappone ma anche Italia ispirano i suoi piatti eleganti, raffinati e mai banali. E’ la proprietaria del ristorante fusion Yokohama, sempre nel capoluogo lombardo. Tra i suoi piatti più famosi troviamo i futomaki di salmone e granchio con scaglie di Parmigiano Reggiano e la carbonara di mare con bottarga giapponese e saké.

Nella vita fa anche la food blogger: ha iniziato una fruttuosa collaborazione con il canale di Giallo Zafferano, unendo le sue competenze culinarie alla creatività digitale. E’ anche imprenditrice.

Rosy Chin (Foto Instagram)

Rosy ha anche parlato della sua famiglia di origine: “Sono cresciuta in una famiglia molto rigida, severa e con una cultura molto forte. I miei genitori sono stati ristoratori e li aiutavo nei ristoranti fin da bambina, anche se avrei preferito giocare. Ma per senso del dovere ho sofferto”.

Rosy è sposata con Paolo La Quosta, chef e collega. La coppia ha tre figli.

Rosy Chin insieme al marito, Paolo La Quosta (Foto Instagram)

Oltre alla famiglia, Rosy ha un grande amore per gli animali. Ha infatti diversi cani: Pixie e Jasmine, entrambi chihuahua, e Yuki, un adorabile cane di razza pomerania. Ma nella famiglia di animali di Rosy c’è anche una cavia peruana di nome Carmelino.

I quattrozampe di Rosy Chin (Foto Instagram)

Rosy Chin è apparsa anche nella serie The Ferragnez, lo show di Prime Video di Chiara Ferragni e Fedez. il cantante milanese va nel suo ristorante con la nonna. Tramite il profilo Instagram della 37enne, inoltre, scopriamo anche che è stata tra gli invitati alla premiere della seconda stagione. Notiamo, infatti, che ha una foto con Chiara Ferragni all’evento.

Rosy Chin e Chiara Ferragni (Foto Instagram)

La chef è molto nota sui social network, basti pensare che, attulamente, su Instagram ha 370mila follower. I suoi reel ricevono moltissimi like. E’ presenta anche su Facebook, YouTube e TikTok.

Nel 2023 Rosy Chin ha deciso di tentare la partecipazione al Grande Fratello. La sua personalità è molto piaciuta agli autori, che le hanno così concesso una chance. Determinata e pronta a riscattarsi, Rosy detto: “Guardo la porta rossa e penso che è un altro salto nel vuoto che devo fare, ma lo voglio fare. Grande Fratello sei pronto? In casa sta entrando una vera guerriera”