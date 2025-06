Omaggio a Lacotte, va in scena “Paquita“

Tutti pronti per “Paquita“? Nuovo debutto per la Scala e il suo Corpo di Ballo con un allestimento realizzato per questa occasione. La prima Paquita del Piermarini è di Pierre Lacotte, ballerino e coreografo, figura di riferimento della danza del XX secolo che ha Paquita per l’Opéra di Parigi nel 2001. In Spagna durante l’occupazione napoleonica l’ufficiale francese Lucien d’Hervilly s’innamora della zingara Paquita, dopo mille avventure e disvelamenti convoleranno a nozze. "È un balletto che si basa su danze dallo stile molto diverso e variegato", ha detto presentando lo spettacolo il direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri, che ha ricordato anche il suo rapporto personale con Lacotte. "È stata una persona molto importante per me - ha aggiunto - Il primo coreografo che mi ha dato delle possibilità". Incaricati della ripresa coreografica sono Jean-Guillaume Bart e Gil Isoart, che hanno sottolineato l’impegno per "ritrasmettere il sapere di Lacotte e tenere vivo il lavoro che aveva fatto come archeologo della danza". Nel ruolo della gitana Paquita, che nella Spagna del diciannovesimo secolo, durante l’occupazione napoleonica, vive con l’ ufficiale francese Lucien d’Hervilly un amore contrastato coronato alla fine dalle nozze, l’étoile Nicoletta Manni e le prime ballerine Martina Arduino e Alice Mariani. In quello dell’ufficiale si alterneranno Timofej Andrijashenko, Nicola Del Freo, Navrin Turnbull. "È uno dei lavori più impegnativi che ho affrontato", ha detto Manni.

G.L.