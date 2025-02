Monica Zhang, festa con Mozart

La maggiore età la festeggia così: esibendosi come solista con l’orchestra. Monica Zhang (foto), pianista, 18 anni appena compiuti, in scena stasera per la Società dei Concerti alla Sala Verdi del Conservatorio col Concerto K.271 di Mozart.

Cosa significa per lei suonare con un’orchestra?

"È sempre una grande emozione. Ogni esecuzione è un viaggio, e ascoltandoci a vicenda si crea una connessione talmente profonda che diventiamo un corpo unico. Questo mi trasporta in un’altra dimensione".

A 15 anni è stata pianista residente alla Società dei Concerti. Che esperienza è stata?

"È stata tra le esperienze più significative che ho vissuto finora. Sicuramente è stata una porta di scoperte, che ne ha aperte tante altre e che mi ha condotto e mi conduce tuttora a fare sempre meglio, a cercare in profondità, a non accontentarmi mai. Nell’anno in cui sono diventata artista in residenza ho dovuto preparare moltissimo repertorio nuovo, e sto cercando di mantenere questo obiettivo. Ho avuto l’occasione di esibirmi in tantissimi concerti, sia in Italia che all’estero. Poi non posso non parlare del sostegno, stima e affetto, che da parte della Società dei Concerti non è mai mancato. Per me continua ad essere una seconda famiglia. Non smetterò mai di essere grata alla Presidente Enrica Ciccarelli Mormone e a tutto il suo staff, in particolare a Eleonora, coordinatrice artistica".

Come ha festeggiato il suo compleanno?

"Non ho ancora avuto il tempo di organizzare la festa che desidero. Per ora ho festeggiato con i miei con una bella cena e il mio cibo preferito, il sushi".

Cosa ama maggiormente del suo quartiere, Loreto?

"Sono cresciuta qui, ho frequentato tutte le scuole in questa zona e conosco ogni angolo. Mi piace la sua dinamicità, è pieno di negozi e c’è molto verde. Per me è perfetto".

Grazia Lissi