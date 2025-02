Mondi connessi. Fuorisalone con 400 eventi

Cultura e business. Torna il Fuorisalone, dal 7 al 13 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile, 400 eventi e un tema, "Mondi Connessi" che è un invito a riflettere su come il design possa svolgere un ruolo cruciale nel collegare diverse dimensioni delle nostre vite, dall’ambiente naturale alle tecnologie avanzate, dalle tradizioni culturali alle innovazioni. A declinare questi concetti sarà l’installazione “Portanuova Vertical Connection“ (dal 4 al 13 aprile), in piazza Gae Aulenti: struttura interamente percorribile anche in quota, con l’intelligenza artificiale a guidare l’esperienza. A firmare l’installazione è lo studio Evastomper, con il contributo scientifico del neurobiologo delle piante ed esperto di botanica Stefano Mancuso. Tornano come ogni anni i distretti del design da Brera a Tortona che torna con una veste inedita, Tortona Rocks, Tortona Design Week, Superstudio e Base. C’è poi il distretto delle 5Vie, Durini, Sarpi e Isola. Tra gli appuntamenti più attesi c’è Alcova, quattro location, un unico itinerario di design. Dal 7 al 13 aprile a Varedo abiterà quattro straordinarie architetture. Accanto alle residenze storiche di Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi, Alcova introduce due nuovi spazi: l’ex Fabbrica Snia e le Serre di Pasino. Infine, Ied torna ad ospitare gli studenti in campeggio nei giorni della Design Week dal 7 al 13 aprile, in concomitanza di Salone del Mobile e Fuorisalone. Lo scorso anno a The Glitch Camp hanno partecipato 300 studenti di 19 Paesi, quest’anno aumentano i posti che saranno 500 fra Centro Sportivo "Enrico Cappelli" (per usufuire del campeggio gratuito occorre registrarsi entro il 31 marzo compilando il modulo di iscrizione sul sito IED). La formula ha funzionato, "rende la città più inclusiva", aggiunge l’assessore milanese allo Sport, Martina Riva.S.C.