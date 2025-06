Misinto si trasforma in un angolo di Baviera. Aperta la prima botte della Bierfest di luglio

Arrosticini abruzzesi doc per l’aperitivo sulla sabbia e totem multimediali per le ordinazioni in cucina e il servizio ai tavoli: giunta alla 28esima edizione, la Misinto Bierfest non smette di stupire con le sue innovazioni.

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura di uno degli eventi più attesi dell’estate brianzola, che richiama migliaia di appassionati da tutta la Lombardia e oltre.

Si comincia il 3 luglio e si proseguirà fino al 19 per un totale di 11 serate di festa, tradizione e novità. Venerdì sera in piazza a Misinto, l’anteprima della festa con l’inervento di organizzatori e autorità e il concerto live degli “Azione Mutande“ dopo l’apertura simbolica della prima botte. Ma dal 3 luglio, già dal tardo pomeriggio, nell’area feste di via Marconi, sarà possibile gustare una birra ghiacciata a piedi nudi nella sabbia, accompagnata da arrosticini, panini e bruschette, in un contesto informale e rilassato. Poi, per cena, l’apertura del “Mönchshof Stadl“ in grado di accogliere ogni sera oltre 2.000 persone. "Abbiamo voluto puntare ancora di più sull’area aperitivo che abbiamo inaugurato con successo lo scorso anno – ha spiegato Fabio Mondini, presidente di Gam E20 –. La Bierfest cresce edizione dopo edizione, ma rimane radicata nei suoi valori: qualità, volontariato e comunità". "La Misinto Bierfest torna più in forma che mai ad animare il territorio delle alte Groane – ha commentato il sindaco Matteo Piuri –. Una festa che ha una grande valenza sociale. É, infatti, un punto di incontro e un risultato condiviso da tutti i volontari". Tra gli ospiti dell’anteprima c’era l’on Fabrizio Sala, già sindaco di Misinto, e Chris Heinze, Marketing Manager International del birrificio Mönchshof.

La Misinto Bierfest rappresenta l’esempio concreto di una festa della birra in pieno stile francone come nel nord della Baviera. Anche quest’anno i boccali saranno riempiti con la birra Mönchshof, autentica eccellenza della Franconia in sei diverse varianti. La proposta gastronomica sarà curata dalla Federazione Italiana Cuochi. Per le prime tre serate suonerà il gruppo folk bavarese Wilderer, poi spazio anche a tributi, cover e disco. Gabriele Bassani