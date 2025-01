Milano e Brera, le mete segnalate dal “New York Times“

Sempre più attrattivi i musei milanesi. Trend confermato anche dai dati dei visitatori durante le vacanze natalizie. Un esempio su tutti, quello del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci: nel periodo tra 26 dicembre 2024 e 6 gennaio 2025 in via San Vittore sono arrivati oltre 33.000 visitatori (dato parziale al momento, compresa la chiusura al pubblico del 1° gennaio), di cui il 59% provenienti dall’estero (Germania, Spagna, UK e USA). Numeri che confermano l’ottimo risultato del 2024 con 315 giorni di apertura e oltre 600mila visitatori, di cui il 53% proveniente dall’estero. "Nell’ambito del nostro ruolo, le iniziative realizzate nel 2024 - sottolinea il direttore Fiorenzo Galli - , sono state foriere e anticipatrici di un 2025 particolarmente impegnativo, dedicato a identificare ed evidenziare i nuovi e repentini scenari, mantenendo saldi i nostri valori identitari. Il nostro è un ambiente - reale o digitale - sempre più accogliente e attento alla propria crescita e all’equilibrio, fra investimenti e sostenibilità economica delle risorse necessarie".

Altro fiore all’occhiello è la Grande Brera, "nel 2024 superiamo i i 500mila biglietti per la prima volta nella storia", riferisce l’ufficio stampa. E il 2025 è partito alla grande. Analizzando i primi numeri, ad esempio, relativi al 5 gennaio, sono stati 5mila gli ingressi complessivi fra Pinacoteca (2.500) Cenacolo Vinciano (1720) e Citterio (803). Stabilendo un record assoluto, fanno sapere ancora dall’ufficio stampa, ad un mese dall’apertura di Palazzo Citterio, con 10 mila visitatori. Sedicimila per la mostra Grande Brera in Braidense.

La città di Milano e la Grande Brera, poi, si confermano fra i selezionatissimi luoghi del mondo da visitare secondo l’elenco annuale del New York Times nel 2025.

St.Con.