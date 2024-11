Marionett Colla. Ona preziosa tradizion

e Fabio Wolf

Incoeu parlomm de ona tradizion millenaria, che la nass in l’antiga Grecia e adess fa de Milan la cittaa pussé famosa per ospità el teater di marionett. L’è quel che se dis “teatro di figura” e l’è no de scambià per quell di magattej: i marionett a hinn manovraa cont i fil e sont a figura intera, on magattell l’è animaa cont i man e l’è a mezz bust. L’eccellenza de quest’art l’è semper stada de la famiglia Colla che giammò in del 1812 la cominciava la soa storia cont el fondator Giovanni. In la tradizion del teater la famiglia l’è important anca per la trasmission del mestè (propi come nialter Duperdu). Un ramo de questa famiglia l’è incarnaa del Gianni che el se trasferiss a Milan in del 1949 e el Palazz Litta el diventa el sò teater. L’è chì che la entra in la compagnia anca la fioeula, la Cosetta Colla: regista e depositaria de la nobil tecnica che la mes’cia i attor in carn ed ossa cont i marionett. La sed attual l’è diretta de la nevoda Stefania Mannacio Colla (la sesta generazion) in zona Porta Romana, al Teater Silvestrianum, in la via Maffei al 19. La stagion teatral l’è dedicada ai piscinitt, semper in orari del dopodisnà. Fin al 17 de november, l’è in scena la misteriosa storia de “Pluft, piccolo fantasma” e, in fra i attor, el talentuos Vlad Scolari ch’el fa part de la compagnia del 2016. Chì i noster fioeu poden ancammò godè de on spettacol che oramai l’è ona rarità, on event prezios de minga perd in la vitta.