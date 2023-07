Marica Pellegrinelli: “Ho avuto un tumore, un anno fa mi sono operata”. L’abbraccio social dei fan

Bergamo, 12 luglio 2023 – “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro”. Inizia così il post sul profilo Instagram di Marica Pellegrinelli, modella bergamasca ed ex moglie di Eros Ramazzotti, nel quale rivela, a distanza di 12 mesi, di aver scoperto un tumore e di averlo asportato chirurgicamente. Oggi si sente più forte e sta tornando alla normalità. Immediati e numerosi i messaggi d'affetto di amici, colleghi e fan.

La 35enne è da sempre molto riservata. Sui social sono poche le condivisioni di contenuti nelle quali mostra i suoi figli, Raffaela e Gabrio Tullio, o l'amore per il nuovo compagno, William Kouam Djoko. Ma ieri, 11 luglio, in occasione di un importante anniversario, ha voluto raccontare quello che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo della sua vita.

“Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita”, ha scritto Marica su Instagram.

Marica Pellegrinelli e il post Instagram

Poi, un consiglio: “Ho fatto prevenzione ? Anche - quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”.

In questi casi, il percorso di accettazione è difficile e sembra interminabile, ma oggi la 35enne vive una sorta di rinascita: “Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità - non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante. Buon 11 luglio”.

A corredo del post, la modella ha postato diverse fotografie di quei momenti: dal ricovero in ospedale ai festeggiamenti post operazione, dalle foto con il compagno ai disegni che i figli le hanno fatto. Scatti che dimostrano l’affetto che Marica ha ricevuto.

Il post è stato subito inondato da messaggi d’affetto e cuoricini da parte dei followers che le hanno mostrato tutto il loro supporto. C’è anche chi ha voluto condividere con la modella un’esperienza simile. “Ti capisco benissimo perché anch’io sono stata operata di un tumore ovarico e quando realizzi la fortuna di essere stata presa in tempo e soprattutto di avere avuto dopo 3 anni ( nel mio caso) mia figlia non puoi che essere solo grata alla vita”, ha scritto una fan. Seguita da un’altra: “So cosa vuoi dire. Otto anni fa chemio e radio e tutto ciò che ho dovuto affrontare. La vita è bella e sono più forte di prima”. E ancora: “Comprendo perfettamente tutto emozioni, paure, voglia di vivere e la gratitudine verso la vita che ti ha dato un’altra possibilità”.

Non sono mancati neppure amici e colleghi che fanno parte del mondo della moda e dello spettacolo. Tra questi, Melissa Satta, Juliana Moreira, Laura Barriales e, ovviamente, il fidanzato William Kouam Djok.