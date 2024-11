L’Arlecchino. Ona tradizion che se rinnova

e Fabio Wolf

Incoeu parlomm de on spettacol che l’è ona tradizion che la se tramanda de 280 ann, on bell tocch de storia del teater e del nost Milan, che la comincia cont la Commedia de l’Arte. In del 1745 el Carletto Goldoni l’aveva mettuu giò on canovasch per el sò protagonista Antonio Sacco, grand improvisator del temp. Pianin pianotta l’era poeu diventaa on test teatral come el voeureva el sò creator cont la soa riforma. Tutt i personagg a hinn “maschere“ e parlen el lor dialett, chi el torines, chi el bolognes, chi el venezian. T’è capii de cossa parlomm? De l’Arlecchino servitore di due padroni! In del 1947 el protagonista che in origin se ciamava Truffaldino, el vegn ribattezzaa Arlecchino del noster Giorgio Strehler, che ne fa on spettacol famos in tutt el mond. La prima edizion l’era cont Marcello Moretti e Franco Parenti, poeu l’è arrivaa l’acrobatich Ferruccio Soleri, la istrionica Giulia Lazzarini e el gustus Giancarlo Dettori. L’ultima version de lo Strehler l’è del 1997 e la mes’cia attor del passa e del futur. Questa l’è ancammò la formula vincent portada innanz del Stefano De Luca che l’ha ereditaa la messinscena del sò maester: "Un gioco semplice e antico, in cui infanzia e rito ancestrale si incontrano nella gioia del mascheramento". Insema al portentos Enrico Bonavera, l’è a la testa de la compagnia di giovin attor e attris de la Scola del Piccolo Teatro. Inscì la produzion italiana pussè vista in del mond (cont el record de 2.200 replich in 78 ann e 12 edizion), la rinass ancammò.