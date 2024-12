L’anno magico del Vittoriale: 300mila visitatori

GARDONE RIVIERA (Brescia)Il Vittoriale degli Italiani ha raggiunto il grande traguardo dei 300mila visitatori. Obiettivo che la Fondazione e il suo presidente Giordano Bruno Guerri si erano posti dopo il centenario del Vittoriale (nel 2021, chiuso con solo 179.047 presenze a causa del Covid) e raggiunto in pochi anni. "È un traguardo che dobbiamo a chi lavora nel e per il Vittoriale, a partire dal CdA, facendone una delle case museo più visitate al mondo e, soprattutto, un’impresa culturale di riferimento italiana, eccellenza per la regione Lombardia – racconta Giordano Bruno Guerri –. Continueremo a essere motore di cultura e a lavorare con entusiasmo per rendere la visita un’esperienza sempre più straordinaria".

Festeggiato il 300millesimo visitatore con un’accoglienza a sorpresa, vari doni e l’ingresso a vita al Vittoriale, per due persone: la fortunata è una turista da Trieste, Cinzia Bianchi, con marito e figlia, entrati alle 11.41 di ieri. E il Vittoriale ha ottenuto un riconoscimento dall’Osservatorio Musei curato da BVA–Doxa: dopo l’analisi delle recensioni online sui musei italiani, il Vittoriale ha la conferma di essere al primo posto per le emozioni suscitate ai visitatori, la preparazione e cortesia dei suoi dipendenti: "Anche loro riceveranno un premio per l’obiettivo raggiunto", assicura il presidente Guerri. E l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso: "Risultato straordinario, che premia il lavoro appassionato e costante di chi ogni giorno contribuisce a rendere il Vittoriale una delle realtà più rilevanti e amate non solo in Italia, ma nel mondo"