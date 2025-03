Invecchiamento attivo. Via alle iniziative

La Wellness Foundation di Technogym, il Comune di Milano e la Fondazione di Comunità Milano danno il via al progetto Amis “Attività e Movimento Insieme per la Salute”, un’iniziativa nata per promuovere l’invecchiamento attivo e affrontare le sfide legate al declino fisico, all’isolamento sociale e agli stili di vita non salutari. Il progetto, gratuito, mira a favorire la socialità e la diffusione di sani stili di vita in quattro Case di Quartiere dei Municipi 3, 7, 8 e 9 fino a luglio.