Il Villaggio dei boh e l’Arcipelago dei bambini

Tre amici catapultati in un villaggio sconosciuto e remoto, in cui dovranno imparare a guardare il mondo con occhi diversi, per imparare il valore dell’imprevisto e della meraviglia. E poi un arcipelago luminoso da esplorare, per educarsi alle emozioni e ai sentimenti, e una storia che parla con delicatezza e ironia dell’essere genitor.

Tre appuntamenti con il teatro per bambini e ragazzi oggi e domani in Brianza. Stasera alle 20 a Sovico, sul palco del teatro OppArt, verrà portato in scena lo spettacolo dal titolo “Il villaggio dei boh“, scritto e diretto da Elisa Cavalli: a interpretarlo saranno i piccoli allievi del corso teatrale organizzato dal centro culturale di via Giovanni da Sovico. La rappresentazione racconta le vicende di alcuni amici che si ritrovano in un villaggio ben lontano dalle abitudini e dai ritmi rassicuranti a cui sono abituati: dovranno fare i conti con il disorientamento e lo spaesamento, affrontare i dubbi di quando ci si trova in un luogo sconosciuto, in cui tutto appare estraneo e dove nemmeno noi sembriamo più gli stessi. Info 039-9008448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

Sempre oggi a Seregno, negli spazi della biblioteca civica di piazza monsignor Gandini, la compagnia Teatro Telaio (nella foto) proporrà l’esplorazione teatrale “Arcipelago“, per bambini dai 7 ai 12 anni, in 3 diverse repliche alle 19.30, alle 20.30 e alle 21.30. Domani alle 10.30 e alle 16, invece, sempre gli attori di Teatro Telaio e sempre in biblioteca saranno i protagonisti della lettura teatrale “Nido“, per bimbi dai 3 ai 6 anni. I due eventi seregnesi fanno parte della rassegna “Il Mangialibri - Festival per piccoli divoratori di storie“. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso l’app C’è Posto.

F.L.