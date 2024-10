Il digitale può aiutare lo sviluppo sostenibile

Razzante*

Le tecnologie possono dare un contributo preziosissimo all’ottimizzazione delle risorse, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, alimentando così il filone virtuoso dello sviluppo sostenibile. Sostenibilità significa uso responsabile delle risorse per generare crescita, occupazione, equità sociale e protezione dell’ambiente. Gli strumenti della Rete sono chiamati a potenziare questi obiettivi, a patto che vengano usati con accuratezza, secondo i sani principi della cultura digitale e nel segno di un corretto rapporto tra uomo e tecnologie.

Questo il leitmotiv della seconda edizione del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva 2024 promosso dalla Fondazione Solido, quest’anno dedicato proprio alla corretta ed efficace comunicazione della sostenibilità. A riceverlo saranno, il 29 ottobre alle 17,30 in una cerimonia al Teatro Filodrammatici, a Milano, istituzioni, fondazioni, aziende, comunicatori e comunicatrici che hanno dedicato alla comunicazione della sostenibilità una parte centrale delle loro iniziative raggiungendo risultati ragguardevoli. Durante l’evento verrà anche presentato un sondaggio di Youtrend Strategies e Fondazione Pensiero Solido sul tema: “Gli italiani e la comunicazione della sostenibilità”. "La comunicazione costruttiva - dichiara Antonio Palmieri, fondatore e presidente della Fondazione Pensiero Solido, che organizza il Premio - diffonde conoscenza e consapevolezza e quindi mobilita all’azione positiva. Spesso in ambito di sostenibilità ci si scontra con la resistenza al cambiamento. Per superarla serve capire come strutturare una comunicazione davvero costruttiva. Il Premio - conclude Palmieri - ci offrirà spunti e indicazioni in questa direzione. Solo attraverso una comunicazione costruttiva, trasparente e responsabile potremo costruire un futuro veramente sostenibile". *Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica