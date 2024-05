Il contadino cerca moglie: Mauro e Davide, agricoltori lombardi a caccia d’amore

Ci sono anche due agricoltori lombardi tra i 9 protagonisti della quarta stagione de ‘Il contadino cerca moglie’, il docu-reality prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery che sarà trasmesso su Nove – e in streaming su Discovery+ – il prossimo autunno.

In attesa della messa in onda dopo l’estate, domani mercoledì 15 maggio alle 21.25 su Nove andrà in onda la puntata speciale ‘I Protagonisti’, una sorta di prequel in cui verranno presentati i 9 contadini in cerca d’amore. Annamaria, Mauro, Roberto, Marco, Giuseppe, Davide, Loris, i fratelli Marco e Mattia sono i protagonisti di questa avventura alla ricerca della loro dolce metà. Due di loro, Mauro e Davide, vengono dalla Lombardia,

Mauro, 35 anni di Olgiate Comasco, gestisce con la sua famiglia un'azienda che sorge a pochi passi dal lago di Como. Promessa del ciclismo, si è invece ritrovato a fare il contadino senza nessun rimorso e rimpianto. Davide, 29 anni di Grone in provincia di Bergamo, ha deciso di stravolgere la sua vita e dalla città si è trasferito in montagna, per allevare mucche.

I 9 contadini, attraverso le loro schede e i loro racconti, si faranno conoscere e avranno modo di fare un appello invitando le single e i single di città ad abbandonare la loro vita frenetica e a raggiungerli in campagna. Coloro che sono interessati a rivoluzionare la propria routine e ad intraprendere una nuova avventura, potranno scrivere a uno di loro e una volta scelti, avranno l'occasione di trascorrere un periodo in fattoria e, chissà, forse trovare l'amore della loro vita.