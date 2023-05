Ida Platano, disavventura a Roma: “Mi hanno rubato la borsa”. Ecco cosa è successo

Brescia, 3 maggio 2023 – Disavventura per Ida Platano, ex volto di ‘Uomini e Donne’. L’hair stylist siciliana, ma bresciana d’adozione, è stata vittima di una rapina a Roma. E ha raccontato tutto sui social.

In una storia postata sul suo profilo Instagram, la 40enne ha raccontato quanto le è accaduto mentre stava trascorrendo qualche giorno fuori città insieme al suo fidanzato Alessandro Vicinanza ( i due si sono conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi ndr) : "Eccomi qua, scusate per la voce, volevo dirvi che la storia di prima dove dicevo "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio", si riferisce ad una disavventura che mi è successa. Ci è capitato insieme a Roma, mi hanno rubato la borsa e sono stata molto turbata. L'importante è che non ci è successo niente, né a me né ad Ale e che stiamo bene".

Poi ha aggiunto: "Vi ringrazio che mi avete cercato e che vi siete preoccupati per me".

Questa mattina, Platano ha infine aggiornato i suoi follower sulla vicenda, rivelando cosa stesse facendo: "Sto andando a rifare tutti i documenti. E’ una cosa lunga".

In un'intervista rilasciata al magazine di ‘Uomini e Donne’, Ida Platano ha raccontato che la sua storia con Alessandro Vicinanza sta procedendo a gonfie vele: “Ci vediamo ogni fine settimana ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi pochi. Le intenzioni sono quelle di annullare la distanza. Più il rapporto va avanti, più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto. Stiamo pensando a Roma o a Firenze, l’importante è che sia una città nuova per entrambi dove iniziare la nostra vita insieme”.

Dopo una storia molto travagliata con Riccardo Guarnieri (con il quale aveva partecipato anche a ‘Temptation Island’), la giovane hair stylist ha ritrovato l'amore insieme all’imprenditore campano che l'ha corteggiata per un periodo e le ha, poi, chiesto di uscire insieme.

Ida Platano è originaria di Palermo, in Sicilia, ma da giovanissima si è trasferita a Brescia per seguire un suo amore anche contro la volontà dei genitori. Poi a solo 18 anni si è sposata per poi dedicarsi alla sua attività professionale da parrucchiera principalmente. Oggi è proprietaria di un negozio che si trova a Bagnolo di Mello. Qui il volto di ‘Uomini e Donne’ realizza tagli e acconciature per uomo e donna. La sua passione è nata da giovanissima.