Giuditta Pasta. Atmosfere dell’800 con Casta diva

Il nome si ispira alla memoria del celebre soprano Giuditta Pasta, che amava il borgo di Blevio affacciato sul lago. Così oggi, il festival Casta diva che le rende omaggio, ripropone l’atmosfera dei salotti culturali dell’Ottocento, con un’articolata programmazione di eventi all’aperto, concerti gratuiti, dibattiti pubblici e happening, in diverse località del Triangolo Lariano.

Nella sua quarta edizione, il festival si apre con un doppio appuntamento dedicato alle più amate eroine del melodramma ottocentesco. Il 26 giugno alle 21, in Sala Bianca al Teatro Sociale di Como, è in programma una selezione da Carmen di Bizet per celebrare un doppio anniversario: il 150° dalla prima di Carmen e dalla scomparsa del suo autore. Nonostante il debutto all’epoca deludente, l’opera è stata successivamente rivalutata ed è oggi considerata una delle più grandi opere liriche, simbolo di passione, gelosia e libertà. Sul palco si esibiranno, tra gli altri, Vittoria Vimercati, Michele Mauro, Corrado Cappitta, Yo Otahara. Maestro concertatore Yuka Gohda.

Violetta Valéry de La traviata di Giuseppe Verdi sarà invece protagonista a Blevio venerdì 27 giugno, alle 21, alla Società Mutualistica Femminile in frazione Mezzovico. Sul palco Elena Dragone Malakhovskaya, Riccardo Benlodi, Giorgio Valerio e Gabriele D. G. Bolletta. Maestro concertatore Yuka Gohda. La Traviata di Giuseppe Verdi è una delle tragedie femminili più potenti dell’opera, che racconta la sofferenza di Violetta Valéry, una cortigiana che, pur innamorandosi sinceramente di Alfredo Germont, è condannata a sacrificarsi per le convenzioni sociali e la malattia che la consuma. La musica di Verdi amplifica il dramma interiore di Violetta, rendendo la sua storia universale e senza tempo, simbolo di una donna che cerca la felicità, ma è travolta da un destino che non può sfuggire.

Informazioni sul sito www.festivalcastadiva.it.

Paola Pioppi