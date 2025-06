FringeMi si allarga, duecento eventi in dieci giorni

Vivace lo è sempre stato. A volte perfino sorprendente. Ma certo quando è nato – una manciata di anni fa – era difficile immaginare che sarebbe presto arrivato a questi numeri. Nel giro di sette edizioni. Mica male insomma la crescita del FringeMI di Bardha Mimòs, partito da NoLo e arrivato in un balzo al resto del mondo (milanese). Tanto che oggi si parla di oltre duecento eventi in dieci giorni, con 13 quartieri coinvolti e altrettanti enti che hanno organizzato il cartellone nei rispettivi territori. Fedele al suo nome, è il teatro indipendente che continua ad animare la rassegna, suddiviso in due programmi: ufficiale ed extra. A cui si aggiungono alcuni eventi speciali e le arti on the road dei buskers. L’atmosfera è quella della festa. Diffusa per locali, librerie, coworking, appartamenti privati, negozi, piazze e giardini. E con una vera festa si inizia istasera grazie a “Fantastico”, che subito profuma di sabato sera anni 80. In questo caso però ci si affida al simpatico Lorello e ai suoi ospiti a sorpresa, in bilico tra nonsense e follia. Appuntamento alle 20.30 da Mosso, in zona via Padova. Ingresso gratuito. Ma è solo l’inizio. Che fino all’8 giugno c’è solo l’imbarazzo della scelta. "La conferma di FringeMI e l’allargamento del suo perimetro rappresentano una preziosa convalida e una grande responsabilità – sottolinea Davide Verazzani, presidente di Bardha Mimòs –. Il tentativo di creare una vasta rassegna teatrale, si consolida e si attesta come pratica inedita di festival diffuso di spettacolo dal vivo in una grande metropoli. In questi tempi complicati, in cui i particolarismi minano l’integrità di qualsiasi progetto, sia esso politico, sociale o culturale, FringeMI vuole essere una piccola bandiera di unità nella diversità: aperta, inclusiva e gioiosa, in grado di dar voce a qualsiasi tipo di espressione artistica e organizzativa, e di rivendicare la capacità della cultura di essere un punto di ripartenza e di superamento dei conflitti". Tredici dunque i quartieri: NoLo, Martesana, Città Studi, Ortica, Dergano, Calvairate, Villapizzone, Barona, San Siro e Giambellino, oltre alle novità Adriano, Gallaratese, Lambrate. Rispetto alle proposte, vale la pena lasciarsi un po’ ispirare dal momento. Scendere in strada e dare un’occhiata a quello che succede. Ventidue gli spettacoli, dal 3 al 7 giugno, sette le prime nazionali. Fra queste la riflessione ecologista di Gioia Battista e Nicola Ciaffoni in “20 grammi”; la sperimentazione linguistica (e tutta comica) di “Sexy marginalia” firmato da Collettivo Baladam B-side. Tutto il resto su: fringemi.com. Biglietti 10/7 euro. Diego Vincenti