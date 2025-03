Fiori e piante per il giardino a Villa Necchi

Weekend all’insegna del giardinaggio a Villa Necchi Campiglio, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18, con la XII edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal FAI - Fondo Ambiente Italiano per dare il benvenuto alla primavera.

Una trentina di vivaisti proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, viburni, gelsomini e ciliegi da fiore, ma anche piante aromatiche per le insalate, piante da orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi, conifere, piante rustiche da ingresso e da cortile, come aspidistre, liriopi, convallarie e felci, cactacee e bulbose, in fioritura tra fine inverno e inizio primavera, nonché piante spontanee per usi officinali e alimurgici.

Tra gli stand il pubblico troverà, concimi e biostimolanti naturali, attrezzi per il giardino e l’orto, arredi e idee per architetture in legno e vetro su misura. La “regina“ di questa edizione la Camellia Japonica, splendida pianta ornamentale di provenienza orientale.