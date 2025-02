Domenica casalinga e televisiva

BeruschiQuesta è l’ora che volge il disio ed agli scribacchini intenerisce il computer: voglio scrivere le mie impressioni odierne; anzi, è l’ora di parlare di questa domenica, piove da due giorni, sono stato in casa, niente teatro, la Santa Messa ieri, ho tentato di godermi la televisione, per vedere una delle presentazioni, che ho fatto, del mio libro: “ Beruschi, una vita meravigliao”. Questa volta su Antenna Tre, simpatica tv della Lombardia, una delle prime, con a capo, allora, il grande Renzo Villa: non ho mai lavorato per lei, ma ancora dai tempi del Derby, ogni tanto ci capitavo per simpatia col titolare o con i vari conduttori; questa volta ho partecipato al programma “Voci in piazza”, condotto da Sabrina Musiani e Walter di Gemma.

Bene, sono abbastanza soddisfatto, tutti gentili, abbiamo parlato di varie cose ed hanno passato dei filmati della trasmissione di Ric e Gian del 1981, due pezzi di canzoni e una parte di monologo, con alcune battute molto divertenti, ma che una signora molto distinta mi ha fatto osservare, che oggi non si potrebbero più fare: scherzavo sulle segretarie in ufficio, argomenti tagliati dai falsi benpensanti odierni. Televisione della domenica pomeriggio: prima si salva “Domenica in”, condotto da Mara Venier e poi “Verissimo” di Silvia Toffanin, una rarissima trasmissione garbata, che si stacca da tutte le altre, urlate e piene di brutti pensieri. Qualcosa di bello si può vedere, ma la domenica è fatta per uscire, lasciamo le mura domestiche e andiamo a teatro, usciamo con gli amici; ma adesso arriva Sanremo…