Domenica al museo. Gratis Brera e civici

Prima domenica dell’anno alla grande con l’ingresso gratuito nei musei nell’ambito dell’iniziativa del Ministero della Cultura "Domenica al museo" che consente l’ingresso libero, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Porte aperte nella Pinacoteca di Brera con prenotazione obbligatoria su brerabooking.org. Gallerie d’Italia aderisce all’iniziativa. Numerose le esposizioni temporanee, con nuove mostre aperte di recente, tutte da scoprire: come “ Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento“.

In esposizione 140 opere tra dipinti, marmi, manoscritti, disegni, sculture, provenienti dalle raccolte e dai depositi dei musei milanesi e da musei nazionali e internazionali come il Mart di Rovereto, Gallerie dell’Accademia di Venezia, Galleria Borghese di Roma, Kunsthistorisches Museum di Vienna, oltre che da Fondazioni, collezioni private e dalla collezione Intesa Sanpaolo. Anche i musei civici aderiscono alla domenica gratuita, da quello del ’900 sino all’Acquario e alla GAM. Da non perdere Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, capolavoro della pittura divisionista italiana, che è diventato un simbolo della questione sociale e della lotta del popolo per ottenere giustizia. Dopo essere stato esposto nella Sala della Giunta a Palazzo Marino, e al Museo del Novecento, nel 2022 è tornato nelle sale della GAM.

Fondazione Rovati apre le porte ai visitatori ed è una bella occasione per visitare i due piani museali e vedere da vicino le oltre 250 opere della collezione.