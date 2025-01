Al Mangos King per la prima volta in scena Daniel Santacruz e la figlia Penelope. Un evento in calendario questa sera alle 22 nel locale di via Franchi Maggi. Santacruz è un cantautore e produttore musicale dominicano. Nato nel New Jersey e cresciuto nella Repubblica Dominicana da padre cubano e madre dominicana, l’artista è uno vincitore del Latin Grammy Award. Daniel Santacruz inizia la sua carriera nel 1996 come membro di alcune band della Repubblica Dominicana, tra cui Massa e Rikarena. In quel periodo ha anche partecipato a registrazioni in studio come cantante di sottofondo per altri artisti e anche per spot pubblicitari radiofonici e televisivi. Questa sera all’evento organizzato da Franco D’Elia, Santacruz darà vita ad un concerto indimenticabile per gli amanti dei ritmi calienti. Uno dei suoi più grandi successi è il brano Lento, una sensuale kizomba. Ingresso a partire da 20 euro. Massimiliano Saggese