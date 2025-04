Dalla Fiera a CityLife. A spasso nella storia

Una passeggiata guidata per scoprire la storia e l’evoluzione di CityLife, oggi conosciuta per gli edifici firmati dalle archistar, ma fino a vent’anni fa sede della Fiera più importante d’Italia e una delle maggiori al mondo. La organizza la Fondazione Fiera in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. L’appuntamento è quindi per martedì alle 10.30 in largo Domodossola 1 davanti all’ingresso della Palazzina degli Orafi. L’incontro, della durata di circa due ore, è gratuito.

Per partecipare bisogna prenotarsi alla mail archiviostorico@fondazionefiera.it