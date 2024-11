Cani Guida. La Fondazione compie 65 anni

Fortunati

Si sono svolti ieri, nel centro di addestramento dei cani per i non vedenti di Limbiate, i festeggiamenti per il 65° anno della fondazione del Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti ODV che dal 1959 ha addestrato 2.319 cani che sono stati poi consegnati gratuitamente ad altrettanti non vedenti su tutto il territorio nazionale. I festeggiamenti si sono conclusi in serata al Comunale di Limbiate dove è stato organizzato uno spettacolo musicale con Fausto Leali e Luisa Corna dal titolo ‘I migliori anni della nostra musica’. "Attualmente si addestrano ogni anno 50 cani. Però purtroppo la lista di attesa dei non vedenti che aspettano un cane guida è di circa 130 persone. E ciò è inaccettabile. Ecco perché stiamo facendo investimenti in strutture, canili nuovi, in personale, in modo di aumentare, nei prossimi anni, la produzione dei cani ed accorciare i tempi di consegna", afferma Giovanni Fossati presidente della fondazione di Limbiate, che è uno dei centri più importanti d’Europa per qualità e numero dei cani addestrati. "Dall’allevamento i cuccioli, all’età di tre mesi, vengono affidati alle famiglie volontarie (Puppy Walker) che, sotto la nostra guida e a nostre spese, li crescono fino all’anno di età. Dopo questo periodo vengono consegnati al nostro centro e, dopo una diagnostica completa, inizia il ciclo di addestramento della durata di circa sei mesi. Poi il non vedente, prima di avere in consegna il cane guida, viene ospitato presso il nostro centro con un accompagnatore per una settimana in modo da affiatarsi con il quattrozampe. Lanciamo un appello per la ricerca di queste famiglie di cui abbiamo sempre molto bisogno", conclude Fossati.