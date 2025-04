Bentornato Milano Dancing City. Il ballo per tutti dilaga nei quarteri

Danzare è una gioia per il corpo, la mente, lo spirito, a ogni età: è ormai un sentire condiviso, sul territorio e nei quartieri. In quest’ottica, per la settima volta Milano Dancing City farà danzare anche chi non lo ha mai fatto, confermando la sua vocazione di programma aperto, mirato a promuovere la danza tra tutti e per tutti, a cura come sempre da ArteMente, centro di creatività contemporanea, che celebra i 10 anni di attività.

La proposta 2025 amplia l’offerta di attività gratuite e accessibili a tutti, a partire da “DanzaMI” che inaugura questa edizione sabato alle 19.30 portando la danza dal vivo nella cornice del Casello Daziario di Levante nei pressi dell’Arco della Pace, una delle zone simbolo della movida milanese. Largo alla festa, dunque, con “A.Party”, un grande evento per vivere insieme la pratica e il gusto della danza.

Al cuore della serata la danzatrice e coreografa Daria Greco/Compagnia Chiasma con il progetto “Balletti”, ispirato ad alcuni famosissimi videoclip anni ’90. Protagonisti 16 performer del Centro ArteMente a innescare la danza per chiunque vorrà misurarsi con questo divertente progetto pop sulle note di brani come “Everybody” dei Backstreet Boys- indimenticabile il video horror con una folla danzante per “rock your body now” comprese le istruzioni su come muovere le mani, “Love Don’t Cost a Thing” di Jennifer Lopez, sul denaro che non può comprare l’amore, e “Baby One More Time” di Britney Spears al college, che invoca un segnale amoroso contro la solitudine.

Si potrà prepararsi a ballare queste divertenti hit prendendo parte al laboratorio che si terrà il 25 aprile dalle 17 alle 20 presso Hub Rizzoli sotto la guida di Daria stessa. Inoltre la Compagnia Lost Movement proporrà “Clubbing”, una serie di performance installative per immergere il pubblico nell’atmosfera vibrante dei luoghi di aggregazione notturna. Arricchisce la serata una installazione di videodanza dall’archivio Cro.Me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo con una selezione di opere che raccontano storie connesse ai modi del nightclubbing, firmate da artisti top della danza contemporanea, come Josette Baïz, Nigel Charnock, Joe Cobden, Cecilia Moiso, Jessica Wright, Llyod Newson, Natasa Novotna.

La colonna sonora/Dj set sarà a cura di Giuseppe Milano di Radio R101. Milano Dancing City proseguirà poi con le lezioni gratuite di “Danza per Tutti”, a giugno e in autunno, di balletto, yoga, contact improvisation, dancaAbility e la novità 2025, il Vogueing. Basterà ricordarsi di prenotare.

Elisa Guzzo Vaccarino