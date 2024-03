Barbara D’Urso da Mara Venier, il ritorno in tv: cosa racconterà a Domenica In?

Milano, 3 marzo 2024 – Barbara D’Urso torna in tv, dopo mesi di assenza dal piccolo schermo. E non lo fa a Mediaset, dove è stata volto di ‘Pomeriggio Cinque’ per numerosi anni, ma su quella che una volta era la “concorrenza”: la presentatrice sbarca su Rai 1 a ‘Domenica In’. Oggi, 3 marzo, alle 14, sarà ospite di Mara Venier che le ha dato appuntamento via social: “A Domenica Barbarella” ha scritto su Instagram la signora del pomeriggio domenicale in casa Rai. E lei, proprio ieri, sempre via social, ha ammesso di essere “molto emozionata”. Cosa racconterà? Di certo, qualsiasi cosa dirà, lo farà “con il cuore”.

Barbara D'Urso e Mara Venier (Foto Instagram)

Barbara D’Urso è pronta a tornare in televisione, dopo l’ultima puntata del suo ‘Pomeriggio Cinque’, su Canale 5, il 2 giugno 2023 (al suo posto, Mediaset ha scelto la giornalista Myrta Merlino, che ha debuttato lo scorso settembre, ndr). La presentatrice tv sarà ospite oggi da Mara Venier, a ‘Domenica In’, su Rai Uno: ieri, in una storia di Instagram si è detta “molto emozionata”, mentre mostrava i corridoi degli studi della sede televisiva. Per poi sottolineare: “22 anni con la Rai, 22 anni senza la Rai”. E, accanto, tre cuoricini rossi. D’Urso è partita dalla Stazione Centrale di Milano alla volta di Roma, ieri mattina.

Barbara D'Urso (Frame video Instagram)

Cosa racconterà Barbara D’Urso a Mara Venier? Sicuramente passerà in rassegna gli ultimi mesi: dal viaggio a Londra alla tappa a Parigi, fino alle giornate romane in modalità nonna con la sua nipotina Matilde, figlia del suo primogenito di Gianmauro. Ma potrebbe anche accennare qualcosa riguardo il suo futuro professionale. Inoltre, è probabile che, viste le modalità burrascose con le quali si sono chiusi i rapporti fra la conduttrice e Mediaset, approfitti di togliersi qualche sassolino dalla scarpe. In ogni caso, qualsiasi cosa dirà, lo farà “con il cuore”.

Lo scorso luglio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione 2023-2024, Pier Silvio Berlusconi si era detto deluso dal “gran rifiuto”. Stando a quanto raccontato da lui, la presentatrice avrebbe infatti detto no a un contratto biennale proposto da Mediaset. La conduttrice aveva richiesto un programma di prima serata, ma le era stato risposto picche: “Non possiamo promettere prime serate di cui non abbiamo un format - aveva spiegato Berlusconi –. Ringrazio Barbara per la professionalità e l'impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all'anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica”.

In quegli stessi giorni, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, D’Urso aveva raccontato la sua verità in merito a un addio che la conduttrice avrebbe di fatto subìto. “Mi hanno ferito profondamente – aveva detto l’ex conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ - prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio e‌ andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni".

In questi mesi lontana dalla tv, Barbara D’Urso non si è data per vinta e ha cercato di godersi le giornate al meglio, come ha sempre mostrato sui suoi profili social.

Dopo essere andata via in tempo per l'inizio del primo ‘Pomeriggio Cinque’ senza di lei, la presentatrice aveva fatto sapere di essere partita per Londra, dove ha vissuto tre settimane e dove ha studiato per migliorare il suo inglese. Poi, si è spostata a Parigi, dove ha trascorso alcuni giorni.

Barbara D'Urso a Londra (Foto Instagram)

A novembre è rientrata a Milano, perché doveva riprendere la tournée teatrale di ‘Taxi a due piazze’, la commedia che l'ha riportata sul palco di diverse città italiane come Torino, Firenze, Senigallia e Gallarate.

Barbara D'Urso a teatro (foto Instagram)

Tra un impegno e l’altro, la presentatrice tv ha sempre fatto attività fisica tra corsa e palestra, mantenendosi sempre in ottima forma. Una forma smagliante anche grazie alla dieta che segue: in un’intervista ha raccontato che la mattina si sveglia molto presto e beve acqua a temperatura ambiente insieme ad una serie di integratori. In seguito si prepara una centrifuga di frutta e verdura mentre a colazione evita anche alimenti con zucchero aggiunto. La giornata prosegue con due spuntini, e un pranzo e una cena leggera.

Barbara D'Urso (Foto Instagram)

Negli ultimi mesi, D’Urso si è anche concessa qualche viaggio di relax, come quello di metà dicembre in Sicilia, e qualche pomeriggio o serata in compagnia degli amici di sempre. Ma le giornate più emozionanti sono state (e lo sono ogni volta) quelle in modalità ‘nonna’: Barbara adora Matilde, figlia del suo primogenito di Gianmauro, e ama trascorrere il tempo con lei e riempirla di coccole.